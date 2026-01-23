Este 2026, Milo J ofrecerá tres conciertos en México, uno de ellos se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El show musical de Milo J en CDMX, forma parte de su tour mundial titulado “La vida era más corta”.

Éste se llevará a cabo el 6 de junio por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Milo J?

Camilo Joaquín Villarruel Rios, conocido artísticamente como Milo J, es un rapero y cantautor argentino.

Su nombre artístico surge de la combinación del apelativo cariño de Camilo y la inicial de Joaquín.

En Instagram se identifica como milo.j, plataforma donde lo siguen poco más de 5 millones de personas.

Milo J (Instagram/@milo.j)

¿Qué edad tiene Milo J?

Milo J nació en la ciudad de Morón, en Argentina, Buenos Aires, el 25 de octubre de 2006, por lo que actualmente tiene 19 años de edad.

¿Quién es la esposa de Milo J?

Milo J no está casado. Su última relación romántica pública fue con la influencer Maia Flik, de 25 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Milo J?

A Milo J lo rige el signo zodiacal de escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Milo J?

Milo J no tiene hijos.

¿Qué estudió Milo J?

Entre sus 8 y 9 años de edad, Milo J se interesó en el canto. No cuenta con estudios académicos formales, en su lugar, se integró a Bajo West, un crew musical argentino donde perfeccionó el arte de componer trap, R&B y otros géneros urbanos.

Milo J (Captura de video)

¿En qué ha trabajado Milo J?

En 2021, Milo J se unió a Bajo West, en Morón, crew musical que impulsó su carrera artística.

El 16 de agosto de 2022, lanzo su primera canción titulada “Milagrosa”.

En noviembre de 2022 lanzó su primera colaboración musical con Yami Safdie, de 28 años de edad, titulada “El bolero”.

A lo largo de su carrera artística ha lanzado tres álbumes de estudio:

111, en 2023

166, en 2024, y

La vida era más corta, en 2025.

Así como dos EP’s:

511

En dormir sin Madrid (con la colaboración de Bizarrap).

Ha colaborado con artistas como:

Nicki Nicole, de 25 años de edad.

Duki, de 29 años de edad.

Lit Killah, de 26 años de edad.

YSY A, de 27 años de edad.

Yahritza y su Esencia

Peso Pluma, de 26 años de edad.

Eladio Carrión, de 31 años de edad.

Nito Mestre, de 73 años de edad.

Milo J ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes

Será el 6 de junio de este 2026 cuando Milo J se apodere del escenario del Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México.

El concierto forma parte del tour mundial de Milo J, titulado “La vida era más corta”. Además de este show musical, el rapero ofrecerá dos conciertos más en Monterrey y Guadalajara:

2 de junio 2026. Monterrey. Sede: Auditorio Banamex

4 de junio 2026. Guadalajara. Sede: Auditorio Telmex.

Milo J ofrecerá tres conciertos en México (OCESA / Instagram)

En cuanto a su concierto en el Palacio de los Deportes, la venta de boletos mediante Ticketmaster está programada de la siguiente manera:

Preventa Banamex: 26 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.

Venta General: 27 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.

Hasta el momento no se han dado a conocer los costos de los boletos; sin embargo, en redes sociales se dice que éstos podrían tener un precio de $1,016 a 1,599 pesos.