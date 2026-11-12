El interés por la vida personal de Megan Skiendiel aumentó tras una serie de cancelaciones de conciertos de KATSEYE.

El grupo musical pospuso sus presentaciones en Detroit, Minneapolis y Chicago, por la enfermedad de Megan, quien más tarde informó haber sufrido una conmoción cerebral.

¿Quién es Megan Skiendiel? Cantante y miembro de KATSEYE

Megan Meiyok Skiendiel es una cantante, bailarina y actriz estadounidense. Desde el 2024 forma parte del grupo musical femenino KATSEYE.

Tiene ascendencia chino-singapurense por parte de su madre, Sylvia Lee, y ascendencia sueca por parte de su padre, William Skiendiel.

Megan Skiendiel (@meganskiendiel/Instagram)

¿Qué edad tiene Megan Skiendiel de KATSEYE?

Megan Skiendiel nació en Honolulu,Hawái, el 10 de febrero de 2006. Tiene 20 años.

¿Quién es el esposo de Megan Skiendiel de KATSEYE?

Megan Skiendiel no tiene esposo. Aunque intenta mantener su vida personal en el ámbito privado, en varias ocasiones, la cantante ha declarado no tener una relación formal.

¿Qué signo zodiacal es Megan Skiendiel de KATSEYE?

Megan Skiendiel nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

Megan Skiendiel (@meganskiendiel/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Megan Skiendiel de KATSEYE?

Megan Skiendiel no tiene hijos.

¿Qué estudió Megan Skiendiel de KATSEYE?

Tras ser diagnosticada con dislexia y psoriasis cuando cursaba el cuarto grado, Megan Skiendiel dejó la institución física para iniciar su educación en línea.

En paralelo, tomó cursos de canto y danza a temprana edad y continuó esa línea al estudiar actuación y modelaje.

Megan Skiendiel (@meganskiendiel/Instagram)

¿En qué ha trabajado Megan Skiendiel? Cantante y miembro de KATSEYE

Antes de iniciar su carrera musical, Megan Skiendiel trabajó como extra y junto a su familia en la película Jurassic World, que tuvo su estreno en 2015.

Posteriormente, participó en producciones como:

El cortometraje Samantha Gangal: Bohemian Rhapsody (2017)

La serie Sydney to the Max (2021)

La serie Ripple Effect (2021)

La serie Bosch: Legacy (2022)

El programa de competición The Debut: Dream Academy (2023)

El documental Pop Star Academy: KATSEYE (2024)

Prestó su voz para el videojuego The Elder Scrolls: Legends, así como ha trabajado como modelo en campañas publicitarias como Gap Better in Denim.

También ha sido parte de desfiles de reconocidas marcas en las semanas de la moda de París, Los Ángeles y Nueva York.

En 2024 se integró al grupo KATSEYE.