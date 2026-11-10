Adele podría cerrar el año participando en un especial musical navideño para la NFL y se podría transmitir en Netflix.

La cantante de 38 años de edad podría ser la protagonista del espectáculo de medio tiempo del especial navideño de la NFL.

Adele podría participar en un especial navideño de la NFL

La NFL prepara su especial navideño y Adele podría ser la encargada del show medio tiempo, el cual podría utilizar para promocionar su nuevo proyecto.

Desde hace varios días trascendió que Adele estrenaría su nuevo álbum y el cual podría estrenarse en noviembre.

Adele cerraría el 2026 a lo grande, ya que podría ser parte de la espectáculo de medio tiempo del especial navideño de la NFL, el cual podría transmitirse en Netflix.

Se especula que varias de las melodías que interpretará Adele sería de su nuevo disco, como parte de su gira promocional.

Adele (Instagram/@adele )

Mientras tanto, dicha información sigue siendo un rumor, ya que Adele o la NFL no ha confirmado que ella sea parte del show de medio tiempo de su especial navideño.

En 2025, la NFL tuvo a Snoop Dog en el show de medio tiempo y otros artistas como:

Kelly Clarkson

Andrea y Matteo Bocelli

Lainey Wilson

HUNTR/X

¿Adele canceló el concierto en el que promocionaría su nuevo álbum?

A mediados del 2026 se especuló que Adele daría un concierto privado en Londres y sería ahí donde daría a conocer su nuevo disco.

Adela no ha lanzado un nuevo álbum en 4 años, por lo que sus fans esperan con ansias sus nuevas canciones.

La cantante habría trabajado en su nuevo álbum desde 2022, por lo que sus melodías serían más íntimas, donde hablaría de sus vivencias y de sus orígenes londinenses.

Se dijo que Adele se presentaría en Roundhouse, ubicado en el barrio londinense de Camden, para presentar sus nuevas canciones.

Al final, el evento promocional fue cancelado y Adele no ha dado más pistas sobre su nuevo álbum, el cual podría llevar el nombre de ’38’ por su edad.