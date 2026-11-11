Tras haber cancelado sus presentaciones en Detroit, Minneapolis y Chicago, KATSEYE retomó sus compromisos.

Las cantantes, incluida Megan Skiendiel, reaparecieron en el escenario del Moody Center de Austin, Texas, el 10 de noviembre.

KATSEYE retoma sus conciertos con Megan sentada y usando lentes de sol

Aunque KATSEYE dejó todo en el escenario como compensación a sus fans, las críticas no se hicieron esperar por el desempeño de una de las integrantes. Megan Skiendiel sorprendió al público.

La cantante de 20 año participó en el show musical sentada y usando lentes de sol.

KATSEYE regresa a los escenarios (@katseyeworld/Instagram)

En redes sociales circulan videos que muestran a Megan cantando desde un taburete. Otras grabaciones la exhiben moviendo la cabeza y con semblante serio mientras sus compañeras bailan al ritmo de la música.

Más que su comportamiento, su presencia generó un intenso debate entre sus seguidores.

Mientras que algunos expresan su molestia e indignación hacia las agencias HYBE y Geffen Records, cuestionando si era necesario que Megan regresara antes de sanar por completo, otros aplauden su esfuerzo por seguir siendo parte del Wildworld Tour.

HYBE X Geffen makes the controversial move of putting Megan on stage in a stool and sunglasses 1 week after suffering a concussion. What do you think of these working conditions? @USDOL #KATSEYE @katseyeworld https://t.co/kkhSZhMipw — KATSEYE News (@NewsKatseye) November 11, 2026

Megan de KATSEYE advierte sobre su desempeño en el escenario

Horas antes del concierto de KATSEYE en Austin, Texas, Megan advirtió al público que, aunque retomaría sus compromisos, su desempeño tendría algunas limitaciones por recomendación médica y tras sufrir una conmoción cerebral.

Vía redes sociales informó que actuaría en un “horario modificado” y que durante las coreografías realizaría “movimientos menos intensos” y omitiría algunos pasos. Incluso se tomaría descansos de ser necesario.

Advirtió que la veremos derrochando energía cuando se lo indique el médico y tras una revaluación.

Para el espectáculo de Austin, estaré actuando en un horario modificado. Esto significa una coreografía reducida, un movimiento menos intenso y tomar descansos según sea necesario. ¡No voy a salir a por todas todavía! Mis médicos han recomendado estas limitaciones por ahora y necesitaré ser reevaluado antes de volver a las actuaciones sin restricciones. Megan Skiendiel de KATSEYE

Finalmente, al igual que lo hizo en el concierto de KATSEYE en Austin, Texas, agradeció a su público el cariño y la paciencia en momentos complicados.