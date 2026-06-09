Kaia Lana fue anunciada como la invitada especial de Zayn Malik para sus conciertos en México por la gira The Konnakol Tour 2026.

La cantautora y productora mexicana será la encargada de abrir las tres presentaciones del ex One Direction programadas para este mes:

14 de junio: Estadio Borregos, en Monterrey

17 de junio: Arena VFG, en Guadalajara

20 de junio: Estadio GNP Seguros en la CDMX

La adición de Kaia Lana fue confirmada por un anuncio de Ocesa en el que la cantante ya forma parte del cartel oficial junto a Zayn Malik.

Kaia Lana se suma a los conciertos de Zayn Malik en México (Ocesa)

Kaia Lana regresa de pausa musical con nuevo disco y como invitada de Zayn Malik

Este 2026, Kaia Lana viene de una pausa musical que le permitió redescubrir una nueva etapa en su carrera con el estreno de Crónicas de un desamor anunciado.

Se trata del segundo álbum de estudio de la cantautora mexicana, lanzado oficialmente en mayo pasado con un total de 10 canciones.

Kaia Lana (Iván Badillo)

Por medio de su cuenta de Instagram, Kaia Lana confirmó con sus seguidores la noticia de ser ella quien se incorpore a los conciertos de Zayn Malik en México.

La cantante compartió el cartel oficial junto con una par de selfies en las que refleja, con sonrisas y lágrimas, la emoción por la oportunidad que se le presentó:

“No tengo cómo agradecer a mi equipo, a mi familia, a toda la gente que ha creído en mí y a nada más y nada menos que al artista que es Zayn Malik por incluirme en este brazo de su tour”. Kaia Lana en Instagram

La noticia fue bien recibida por sus fanáticos, quienes de inmediato llenaron los comentarios con felicitaciones y buenos deseos.

Por su parte, Kaia Lana no tuvo más que palabras de agradecimiento para su equipo, familiares y amigos por apoyarla personal y artísticamente.

A sus 34 años de edad, la cantante agrega un peldaño más a su carrera musical, esperando, en sus palabras, estar a la altura de la oportunidad que se le ha presentado con Zayn Malik.