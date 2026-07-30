Harvey Mason Jr. tiene gran peso dentro de la industria musical. Como productor trabajó con exitosos artistas y desde hace cinco años se desempeña como CEO de los Grammy.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos del rostro y estratega ejecutivo de la Academia de la Grabación.

¿Quién es Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Jay Mason Jr. es un compositor, productor discográfico y productor cinematográfico que desde 2021 funge como CEO de la Academia de la Grabación, misma que reconocer la excelencia entre artistas y profesionales técnicos a través de los Premios Grammy.

Harvey Mason Jr. CEO de los Grammy (@harveymasonjr / Instagram)

¿Qué edad tiene Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. nació en Boston, Massachusetts, el 3 de junio de 1968 por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. está casado con Britt Burton. La pareja contrajo matrimonio en 2020.

¿Qué signo zodiacal es Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Harvey Mason Jr. CEO de los Grammy (@harveymasonjr / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. y Britt Burton no tienen hijos; sin embargo, el CEO de los Grammy es padre de dos.

El productor tiene dos hijos fruto de su anterior matrimonio con Jeannine Mason. Ellos se llaman: Trey y Mia.

Harvey Mason Jr. junto a su hija (@harveymasonjr / Instagram)

¿Qué estudió Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. estudió en la Universidad de Arizona, donde ingresó con una beca deportiva de baloncesto. Tras una lesión en la rodilla durante su último año, comenzó a dedicarse de lleno a la composición y producción musical.

¿En qué ha trabajado Harvey Mason Jr.? CEO de los Grammy

Harvey Mason Jr. compuso su primera canción a los 8 años para Grover Washington Jr.,titulada “Love Makes It Better”.

En 1997 trabajó en temas para los álbumes “Sensational” e “Ratamacue”, de Michelle Gayle y el dúo de jazz/soul Imprompt2.

En 1997 trabajó junto al productor discográfico Rodney Jerkins. Durante ese tiempo colaboró en la producción de álbumes de Whitney Houston y Michael Jackson.

Ha trabajado con artistas de la talla de Victoria Beckham, Chris Brown y el grupo surcoreano Girls’ Generation.

En 2008 fundó su empresa de medios homónima. Ese año también produjo su primera película biográfica de LeBron James More than a Game.

En 2011 trabajó como mentor y productor en American Idol.

En 2013 repitió la experiencia en The X Factor USA.

En 2015 produjo la música para la película Pitch Perfect 2 y dos años después produjo la música de Pitch Perfect 3.

En 2018 se unió al consejo asesor de Tunedly, un estudio de grabación en línea para compositores.

En 2007 se unió como miembro de la junta directiva de la Academia de la Grabación.

El 13 de mayo de 2021 asumió el cargo de director ejecutivo de la Academia de la Grabación.