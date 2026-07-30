Este jueves la Academia de Cine de España confirmó la muerte del actor español, Manolo Solo a los 62 años a causa del cáncer.

Enfermedad que Manolo Solo nunca hizo pública, por lo que se mantuvo el tema en la privacidad del actor español, así como se desconoce el tipo de cáncer que padeció.

Por lo que tras confirmarse la muerte de Manolo Solo fue como se hizo público que el actor español padecía cáncer.

Tras esto, el entorno cercano a Manolo Solo ha hecho saber que el actor español padeció cáncer hace pocos años, según su agencia “llevaba unos dos años lidiando con la enfermedad en privado”.

¿De qué murió Manolo Solo? Actor español (Especial )

Manolo Solo nunca dejó de actuar pese al cáncer

Entre los detalles de la muerte de Manolo Solo, medios españoles destacan que pese al cáncer, el actor nunca dejó de actuar.

Pues durante este dos años de los que Manolo Solo padeció de cáncer se mantuvo muy activo y participó en varias producciones importantes.

En estos dos últimos años, Manolo Solo fue parte del reparto de la película Una quinta portuguesa y la miniserie Anatomía de un instante.

Mientras que en los últimos créditos de Manolo Solo está la película La desconocida, de Gabe Ibáñez, la cual fue recientemente estrenada en Netflix.

Así como Manolo solo dejó pendiente de estreno la producción portuguesa Aquí, de Tiago Guedes, mientras que el actor también dejó pendiente en pleno rodaje la serie Las vecinas.