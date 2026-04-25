Gabriel Sánchez Poyal, conocido como Gazir, es un freestyler español y una de las figuras más destacadas del rap improvisado a nivel internacional.

Su estilo se caracteriza por la precisión técnica, rapidez mental y un enfoque estratégico que lo ha colocado entre la élite del freestyle mundial.

¿Quién es Gazir?

Gazir es un freestyler profesional originario de Asturias, España, reconocido por su capacidad de improvisación, estructuras complejas y dominio del escenario.

Se ha consolidado como uno de los competidores más completos del circuito, destacando por títulos nacionales e internacionales dentro del freestyle.

En los últimos años, Gazir ha ganado notoriedad por sus participaciones en competencias como la Red Bull Batalla, incluida su presencia en la edición 2026 celebrada en Santiago.

¿Qué edad tiene Gazir?

Gazir nació el 15 de diciembre de 2001, por lo que en 2026 tiene 24 años.

¿Gazir tiene pareja?

Mantiene su vida personal en privado y no ha hecho pública información sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gazir?

Es Sagitario, signo de fuego asociado con la creatividad, el dinamismo y la búsqueda constante de conocimiento, rasgos que encajan con su perfil competitivo.

¿Gazir tiene hijos?

No hay información pública que indique que tenga hijos.

¿Qué estudió Gazir?

Gazir se encuentra cursando la licenciatura en Física.

¿En qué ha trabajado Gazir?

Gazir es conocido por ser uno de los referentes actuales del freestyle, disciplina en la que ha desarrollado toda su carrera profesional, combinando talento lírico con preparación académica.