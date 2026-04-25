La final de la FMS Internacional 2026 se celebrará hoy sábado 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez, con transmisión en vivo a las 18:00 horas (tiempo de CDMX) a través de YouTube de Urban Roosters y proyecciones especiales en salas de Cinemex de distintas ciudades.

Horario: El evento se encuentra programado a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX y el centro de México

Con 16 freestylers de élite de América Latina y España, el evento contará con hosts como Serko Fu y Dante, y DJs VSHE y Sonicko.

Aczino buscará defender su corona en casa ante máxima expectación.

FMS Internacional 2026 (@urbanroosters / Instagram )

Final Internacional de FMS 2026 llega a salas de Cinemex

Además de la transmisión en YouTube, la Final Internacional de FMS 2026 también llegará a salas de cine en distintas ciudades del país.

Las proyecciones se realizarán en complejos de Cinemex, estas son las ciudades y complejos que trasmitirán la final de la FMS Internacional 2026:

Ciudad de México:

Encuentro Oceanía

Parque Delta

Santa Fe

Nuevo León:

Monterrey (Sun Mall)

Baja California:

Tijuana (Macroplaza)

Guanajuato:

Irapuato

Sinaloa:

Los Mochis (Paseo Los Mochis)

Esto es lo que debes saber sobre la final de la FMS Internacional 2026

Los DJS oficiales del evento serán VSHE y Sonicko, mientras Serko Fu y Dante serán los hosts de la noche.

16 freestylers de élite se enfrentarán este 25 de abril en la final de la FMS Internacional 2026, destacando participantes de Salvador, Argentina, Colombia, Chile y México.

Los 16 competidores se enfrentarán por el anillo más importante del circuito en una jornada que define al mejor del mundo.

Sin embargo, Aczino intentará defender su corona al ser el campeón vigente, pero tendrá una gran presión ya que también compite en casa.

Aczino obtuvo reconocimientos como Mejor Rima, Momento más mágico y Mejor Batalla, por lo que es uno de los grandes favoritos.

FMS Internacional 2026: Horario de hoy para el centro de México (@urbanroosters / Instagram )

Así se define al ganador de la final FMS Internacional 2026

La Freestyle Master Series es una liga profesional de rap improvisado que organiza temporadas en distintos países.

Cada liga define a sus campeones y clasificados, quienes acceden a la final internacional para disputar el título global.

Este 2026 es la sexta final mundial del FMS Internacional, por lo que los competidores buscarán sacar sus mejores rimas de rap.

La competencia se define en formato de eliminación directa entre los 16 participantes finalistas, al final solo uno se llevará el tan preciado anillo.