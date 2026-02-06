Se confirmó que los Grammy se mudan a Disney+ con acuerdo histórico de 10 años.

Luego de una exitosa edición 68, los Premios Grammy comenzarán una nueva etapa de transmisión en Disney+.

Los Grammy llegan a Disney+ a partir del 2027

Walt Disney Company firmó un acuerdo global con The Recording Academy para transmitir, a partir del 2027, los Grammy de forma simultánea en:

ABC

Hulu

Disney+

La emisión de los Grammy con Disney se extenderá por 10 años, es decir, hasta el 2036.

Cabe señalar que dicho acuerdo se anunció en 2024, sin embargo, la alianza cobra relevancia tras los últimos Premios Grammy en CBS que se emitieron el 1 de febrero 2026 pasado.

Con ello, Disney se convierte en la primera nueva sede de la Noche Más Importante de la Música, los Grammy, en 50 años.

Los Grammy tendrán especiales de música en Disney+

El acuerdo de Disney con The Recording Academy contempla también la producción de múltiples especiales musicales con la marca de los Grammy.

Así como nueva programación adicional para el público, la cual se emitirá en Disney+ y demás plataformas de la compañía.

Al conseguir su alianza con los Grammy, The Walt Disney Company sumará otro evento prestigioso del entretenimiento.

Esto porque ABC contará, además de los Grammy con Los Premios Oscar y el Super Bowl LXI.

En ese contexto, la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden afirmó:

“Al unir fuerzas The Walt Disney Company con la Academia de la Grabación para abrir este emocionante nuevo capítulo en la historia de los GRAMMYS, lo hacemos con orgullo y gratitud” Dana Walden

Mientras que el director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Manson Jr. mencionó:

“Estamos encantados de traer ‘Los GRAMMYS’ y otra nueva programación musical al ecosistema Disney. Agradecemos a nuestros socios de larga data en CBS y nos honra unirnos a Disney, una compañía icónica donde los creadores siempre han estado a la vanguardia. Esta alianza representa otro hito importante en la transformación y el crecimiento de la Academia, y fortalece nuestra capacidad para cumplir nuestra misión de inspirar y servir a los músicos de todo el mundo.” Harvey Manson Jr.