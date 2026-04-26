Efraín Jesús Reeve Barría, conocido como El Menor, es un freestyler chileno originario de Coquimbo y una de las figuras más influyentes del rap improvisado en Latinoamérica.

En 2026 alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al coronarse campeón de la Red Bull Batalla, convirtiéndose en el primer chileno en lograrlo.

¿Quién es El Menor?

Efraín Jesús Reeve Barría, “El Menor”, es un freestyler chileno reconocido por su capacidad técnica, creatividad y evolución dentro del rap improvisado.

A lo largo de su carrera ha conseguido títulos clave como el tricampeonato de FMS Chile, el subcampeonato internacional de FMS y el campeonato internacional de Red Bull Batalla 2026, posicionándose como referente global.

El Menor, Freestyler chileno campeón internacional de Red Bull Batalla 2026. (@ elmenorroficial._free24.7/Instagram )

¿Qué edad tiene El Menor?

Efraín Jesús Reeve Barría, El Menor, nació el 4 de noviembre de 2002 en Chile. En 2026 tiene 23 años.

¿El Menor tiene pareja?

El Menor mantiene una relación que ha hecho pública en redes sociales; sin embargo, se desconoce la identidad de su pareja, quien ha optado por mantener un perfil discreto.

El Menor, Freestyler chileno campeón internacional de Red Bull Batalla 2026. (@ elmenorroficial._free24.7/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es El Menor?

Es Escorpio, signo de agua asociado con la intensidad, la determinación y la transformación, características que se reflejan en su estilo competitivo.

¿El Menor tiene hijos?

No existen registros públicos que indiquen que tenga hijos.

¿Qué estudió El Menor?

No hay información documentada sobre estudios formales. Su formación ha sido principalmente autodidacta dentro del freestyle y la cultura urbana.

¿En qué ha trabajado El Menor?

El Menor es reconocido por su impacto en el freestyle chileno e internacional, destacando por su crecimiento desde batallas underground hasta la élite mundial.