Edgar Barrera es el compositor mexicano que durante segundo año consecutivo lidera la lista de nominaciones en los Premios Latin Grammy 2024.

Cuenta con una envidiable carrera que incluye trabajos con artistas de talla internacional como Madonna y Bad Bunny.

Siendo este año que de nueva cuenta está dando de qué hablar, pues destacó en la lista de nominados de los Premios Latin Grammy 2024 con la mayor cantidad de nominaciones.

Por lo que te contaremos los mayores logros de Edgar Barrera y su trayectoria como productor musical y compositor.

¿Quién es Edgar Barrera? El compositor mexicano lidera las nominaciones de los Premios Latin Grammy 2024

Edgar Barrera es un compositor, productor y músico nacido en McAllen, Texas.

Aunque cuenta con la nacionalidad estadounidense, Edgar Barrera creció y vivió hasta los 15 años de edad en Tamaulipas, México, ya que ahí radicaban sus padres.

Edgar Barrera y Shakira (Instagram | @edgarbarrera)

Luego, Edgar Barrera se mudó a Estados Unidos, donde ha vivido 11 años y tiene un estudio de grabación.

El amor de Edgar Barrera por la música parece ser innato, pues su padre también es músico. Esto lo llevó a componer su primera canción a los 15 años de edad

Dentro del mundo artístico se le conoce mejor como “Edge”, logrando una amplia carrera como compositor y productor, lo que le ha permitido trabajar con artistas de talla internacional.

Algunos de ellos se enlistan a continuación junto con el tema que los reunió con Edgar Barrera:

Madonna - Soltera

Selena Gomez & Camilo - 999

Christian Nodal & GeraMX - Botella tras botella

Natti Natasha & Maluma - Imposible amor

Ángela Aguilar & Christian Nodal - Dime cómo quieres

Bad Bunny y GRupo Frontera - Un x100to

Karol G - Hijueput4

Shawn Mendes & Camilo - KESI remix

Becky G - My Man

Paulina Rubio - De qué sirve

Selena Gomez y Rauw Alejandro - Baila Conmigo

Maluma & Shakira - Clandestino

Shakira & Annuel - Me Gusta

Christian Nodal y Banda MS - La Sinvergüenza

Jason Derulo & Maluma - Colors

Marc Anthony & Daddy Yankee - De Vuelta Pa’ La Vuelta

Jennifer Lopez & Maluma - Pa ti

Sebastian Yatra & Christian Nodal - Esta noche

Ariana Grande - Boyfriend

¿Cuántos años tiene Edgar Barrera?

Edgar Barrera nació el 18 de abril de 1990, por lo que en la actualidad el músico y productor tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Edgar Barrera?

Pese a ser una importante figura de la música, no hay certeza de los aspectos personales de Edgar Barrera.

Lo poco que se sabe de su vida amorosa es que su musa fue una joven que con el paso de los años se convirtió en su actual esposa.

¿Qué signo zodiacal es Edgar Barrera?

Edgar Barrera nació bajo el signo zodiacal de Aries.

Edgar Barrera (Instagram | @edgarbarrera)

¿Quiénes son los hijos de Edgar Barrera?

No hay información certera que indique que Edgar Barrera tenga hijos.

¿Qué estudio Edgar Barrera?

A mediados del 2023 Edgar Barrera se sinceró con sus seguidores en una dinámica de Instagram.

Dando a conocer que no termino la universidad, pero que se encontraba estudiando la carrera en Ingeniería en Electrónica.

¿En qué ha trabajado Edgar Barrera?

Edgar Barrera empezó a desempeñarse oficialmente desde el 2014 y desde entonces ha destacado como productor y compositor de géneros musicales como:

Pop

Pop latino

Reguetón

Hip hop latino

Regional mexicano

Salsa

Bachata

Vallenato

Edgar Barrera (Instagram| @edgarbarrera)

Edgar Barrera lidera las nominaciones de los Premios Latin Grammy por segundo año consecutivo

Fue el martes 17 de septiembre que se dio a conocer la lista de nominados para los Premios Latin Grammy 2024.

Siendo Edgar Barrera quien se llevó la mayor sorpresa al ser el artista que se convirtió en el más nominado durante segundo año consecutivo, siendo en el 2023 cuando juntó 13 nominaciones.

Para los Premios Latin Grammy 2024 fueron 9 las categorías en las que Edgar Barrera fue nominado:

Compositor del Año

Productor del Año

Grabación del Año – Mi Ex Tenía Razón (Karol G)

Álbum del Año – Boca Chueca, Vol. 1 (Carín León)

Canción del Año – (Entre Paréntesis) (Shakira, Grupo Frontera)

Canción del Año – Mi Ex Tenía Razón (Karol G)

Canción del Año – Según Quién (Maluma, Carín León)

Mejor Canción Regional Mexicana – El Amor De Su Vida (Grupo Frontera, Grupo Firme)

Mejor Canción Regional Mexicana – Por El Contrario (Becky G ft. Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)

Estas fueron las 13 nominaciones de Edgar Barrera en los Latin Grammy 2023

Esto ha hecho merecedor a Edgar Barrera de numerosos premios que seguramente incluirán varios Latin Grammy 2023.

Así lo indican las probabilidades, ya que en la próxima edición de los Latin Grammy, a celebrarse el 16 de noviembre en Sevilla, Edgar Barrera cuenta con 13 nominaciones: