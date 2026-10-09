La letrista y compositora nacida en Estados Unidos, Denise Gutiérrez, ingresó a la escena musical con el seudónimo Lo Blondo, el cual dejó de utilizar en 2012.

Desde hace más de 19 años es vocalista de la agrupación de rock alternativo Hello Seahorse!, la cual a lo largo de su carrera ha sido nominada a los premios Latin Grammy.

¿Quién es Denise Gutiérrez? Letrista y compositora nacida en Estados Unidos

Denise Janelle Gutiérrez Mendoza, conocida en la industria musical simplemente como Denise Gutiérrez, es una letrista y compositora mexicanoestadounidense conocida por liderar la banda mexicana Hello Seahorse!

A temprana edad despertó su pasión por el canto. En su niñez formó parte del coro Les Chanteurs du Lycée del Liceo Franco Mexicano, el cual la condujo a presentarse en la Catedral de Notre-Dame en París.

Denise Gutiérrez (@denisegutierrezoficial / Instagram)

Decidida a convertirse en una cantante profesional, a los 17 años comenzó a tocar clases de canto junto a la soprano Teresa Magaña.

A finales de 2005 debutó como vocalista de Hello Seahorse!, agrupación con la que ha lanzado 9 álbumes:

...And the Jellyfish Parade (2006)

Hoy a las ocho (2007)

Bestia (2009)

Lejos. No tan lejos (2010)

Arunima (2012)

Entretanto (2016)

Disco estimulante (2020)

Híper (2023)

Montaña (2026)

¿Qué edad tiene Denise Gutiérrez?

Denise Gutiérrez nació en Los Ángeles, California, el 24 de junio de 1988, tiene 38 años de edad.

Denise Gutiérrez (@denisegutierrezoficial / Instagram)

¿Quién es el esposo de Denise Gutiérrez?

Desde 2017, Denise Gutiérrez está casada con Gonzalo Muñoz, conocido artísticamente como Dr. Zupreeme, miembro de La Banda Bastön.

¿Qué signo zodiacal es Denise Gutiérrez?

A Denise Gutiérrez la rige el signo zodiacal de cáncer.

Denise Gutiérrez? (@denisegutierrezoficial / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Denise Gutiérrez?

Denise Gutiérrez no tiene hijos.

¿Qué estudió Denise Gutiérrez?

Denise Gutiérrez estudió canto operístico con Teresa Magaña y Héctor Sosa.

Se formó como artista en la Escuela Superior de Música.

¿En qué ha trabajado Denise Gutiérrez?

Además de ser vocalista de Hello Seahorse!, Denise Gutiérrez es cofundadora y cantante del proyecto musical MexFutura, en el que también colabora el productor Yamil Rezc.

Ha trabajado con artistas y bandas como:

Zoé

Alondra de la Parra

Enjambre

Sussie 4

Dorian

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Panteón Rococó.

Formó parte del homenaje a María Grever.

Aunque no es actriz, participó en la película Cantinflas, en 2014, así como en la producción visual Zoé: Memorex + Rexsexex y Más, en 2026.