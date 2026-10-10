La música electrónica alternativa mexicana vivirá una noche inédita con la reunión de Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective en la Arena CDMX, un espectáculo que sus protagonistas describen como una celebración de más de dos décadas de trayectoria e innovación sonora.

Las tres agrupaciones compartirán escenario por primera vez en un formato de igualdad artística, sin actos estelares ni jerarquías, con la intención de ofrecer un recorrido por los sonidos que marcaron a distintas generaciones.

Además, Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective prometieron colaboraciones especiales, sorpresas musicales y una producción diseñada para resaltar la identidad de la electrónica mexicana.

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective preparan gran fiesta de la electrónica alternativa mexicana en la Arena CDMX (Especial)

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective: “Seguimos siendo bandas independientes”

Pese a tener presencia musical desde hace más de dos décadas y haber llevado sus sonidos a otras partes del mundo, Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective siguen sintiéndose como bandas independientes.

“Seguimos siendo bandas independientes, dueñas de nuestra música, dictamos nuestra parte artística”, expresó Pepe Mogt de Nortec Collective ante el paso de los años y su presencia firme en la escena de la electrónica de México.

Palabras con las que Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! coincide al apuntar que “para la música alternativa independiente en México aún navegarla es complicado” sin embargo, encontrarse con colegas como Kinky y Nortec Collective “es lo bonito” de la industria.

Por su parte, Gilberto Cerezo de Kinky dijo que esta unión entre banda es el reflejo de la historia que cada una ha ido construyendo, pero donde un hilo en común los une como representantes de “la electrónica mexicana en sus variantes”.

Y este concierto en la CDMX que los une por primera vez es una “celebración de nosotros como músicos”, afirmó Pepe Mogt de Nortec Collective así como con los fans que los han seguido por tanto tiempo.

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective preparan gran fiesta de la electrónica alternativa mexicana en la Arena CDMX (Especial)

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective tendrán setlist con varias sorpresas

Aunque Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective no revelaron qué canciones les esperan a los fans para su concierto del 27 de noviembre en la Arena CDMX, sí adelantaron para su público que les espera un setlist con varias sorpresas.

A lo que Gilberto Cerezo de Kinky espera poder experimentar con el público y “utilizar esa fibra electrónica para un show más profundo de lo común” junto a Hello Seahorse! y Nortec Collective.

En este encuentro entre colegas que no tiene un headliner, tal y como Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective, lo aclararon, pues será un concierto de “tres dignos representantes que son iguales ante un escenario tan importante como la Arena CDMX y por lo ”somos la cabeza en conjunto de este show”.

Asimismo, este concierto de Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective en la Arena CDMX se reafirma como una celebración para sí mismo y sus más de 20 años en la música de la electrónica mexicana.

“Festejo de las carreras, dos dígitos, dos décadas, es un honor compartir un escenario que pesa, como lo es la Arena CDMX y estar entre colegas es lo mejor”. Gilberto Cerezo de Kinky

Y pese a que los sonidos cambian, se experimentan y hasta han marcado la evolución entre Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective ellos se dicen dispuestos a mantener y hacer más grande la música electrónica alternativa mexicana que los distingue y une a la vez.