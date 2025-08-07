Charlie Zaa enfrenta una polémica en su carrera musical tras ser investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

El reconocido cantante colombiano, quien ha negado dichas acusaciones también enfrenta señalamientos sobre la procedencia de sus bienes.

¿Quién es Charlie Zaa?

Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, es un cantautor colombiano de bolero.

Inició su carrera en la salsa, pero se consolidó como cantante de boleros y música popular.

En 1996 se posiciono como un bolerista popular al lanzar su primer disco titulado “Sentimientos”.

El impacto de su primer álbum como solista hizo que el cantante colombiano se mantuviera en lo alto de la industria musical.

Reafirmó su trayectoria con su segundo disco “Un segundo sentimiento”.

La música de Charlie Zaa pronto se volvió internacional y en 2002 llegó a Estados Unidos para grabar “El último adiós” un tema colaborativo con otros artistas.

¿Que edad tiene Charlie Zaa?

Charlie Zaa nació un 30 de enero de 1974, y en la actualidad tiene 51 años de edad.

¿Quién es la pareja de Charlie Zaa?

Charlie Zaa esta casado con Janeth Hoyos, exreina de belleza

¿Qué signo zodiacal es Charlie Zaa?

Charlie Zaa pertenece al signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Charlie Zaa?

Charlie Zaa tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Janeth Hoyos.

¿Qué estudió Charlie Zaa?

Por el momento, se desconoce el grado de estudios de Charlie Zaa, cantante colombiano de boleros

¿En qué ha trabajado Charlie Zaa?

Charlie Zaa ha trabajado principalmente como cantante de boleros, aunque también incursionó en la salsa.

Su música ha sido reconocida internacionalmente, especialmente en países de habla hispana.

Además de su carrera musical, ha participado en programas como “El show de las estrellas”.

Charlie Zaa es acusado de ser prestanombres de un paramilitar

Charlie Zaa enfrenta acusaciones de vínculos con grupos paramilitares.

Las cuales ha negado, afirmando que todo lo que posee es fruto de su trabajo honesto.

El cantante mantiene una investigación judicial en Colombia que derivó en el embargo de varios inmuebles, valuados en aproximadamente 116 millones de pesos mexicanos

Las autoridades judiciales lo acusan de haber obtenido esas propiedades como supuesto representante de Diego José Martínez Goyeneche, un líder paramilitar.

En medio de esta situación polémica, el artista se manifestó con firmeza en una entrevista con Ventaneando.

La defensa Charlie Zaa sostiene que no existe evidencia documental que respalde dichas afirmaciones, pues la acusación está basada en declaraciones sin sustento.

A su vez, el artista, con varias décadas de trayectoria, afirmó que su patrimonio es fruto de su labor y empeño constante.

“Recursos, todo lo que yo he hecho durante 30 años de carrera son suficientes para demostrar que lo que tengo, lo tengo a base de esfuerzo y de trabajo. Todo lo que se recibió en la Fiscalía fue un testimonio por parte de dos personas que dicen que escucharon que esta propiedad se construyó con dineros de paramilitarismo, pero no hay pruebas” Charlie Zaa

Charlie Zaa, no se quedara cruzado de brazos y esta dispuesto a dar batalla legal.

“Yo sí le pido de manera muy especial a el ente acusador, a la Fiscalía, que miren con detenimiento cada uno de los detalles y las pruebas que estamos aportando para poder desvirtuar o quitar el velo de los ojos que de pronto el enemigo puso en algún momento en la vista de ellos”. Charlie Zaa