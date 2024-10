Por años, Beyoncé, de 43 años de edad, ha sido una de las artistas más aplaudidas y respetadas en la industria musical mundial.

Pero esa situación está dando un giro de 180 grados debido al escándalo de Puff Daddy Sean Combs, que la ha salpicado y ya le está cobrando factura.

En cuestión de días, Beyoncé ha visto como sus seguidores le han dado unfollow de forma masiva. ¿Cuántos ha perdido?

Beyoncé (@beyonce)

Beyoncé pierde seguidores masivamente en Instagram por sus vínculos con Puff Daddy Sean Combs

Beyoncé ha sido identificada como una de las asistentes habituales a las polémicas fiestas de Puff Daddy Sean Combs -de 54 años de edad-.

En dichos eventos, según investigaciones, el rapero y productor musical habría cometido delitos como:

Tráfico sexual (con presuntos actos de pedofilia)

Conspiración de extorsión

Transporte para participar en prostitución

Ante ello, la opinión pública ha expresado sus dudas de que los asistentes, muchos de ellas grandes figuras de Hollywood, ignoraran lo que sucedía.

Beyoncé (@beyonce)

“She knows”, la teoría y el comentario que están hundiendo a Beyoncé en las redes sociales

Beyoncé es una de las que más han resentido la situación en las redes sociales. Muestra de ello son los más de 5 millones de seguidores que ha perdido en Instagram.

Estas teorías se desprenden de los allanamientos que las autoridades realizaron a la mansión de Puff Daddy Sean Combs en donde encontraron cientos de botellas de aceite de bebé y ketamina -una droga depresora y alucinógena-.

También, las autoridades encontraron fotos de Beyoncé con el cantante o en sus fiestas, en múltiples ocasiones.

Ante ello, en las redes muchos han acusado a la cantante de ser cómplice de todo lo ocurrido mediante la etiqueta “She knows” [ella sabe], que también hace referencia a la canción She knows de J.Cole.

El tema se refiere precisamente a Beyoncé y su supuesto conocimiento sobre las turbias costumbres de Puff Daddy Sean Combs.

POr si eso fuera poco, ‘She knows’ también se está convirtiendo en el mensaje más repetido en las publicaciones de Beyoncé en Instagram.