Elisa Beristain es conductora del programa Chisme No Like, el cual se dedica a dar primicias del espectáculo y no tiene mesura a la hora de hablar de los famosos. Ahora, Pepe Garza, esposo de la conductora, la echa de cabeza y la acusa de desprestigiar famosos.

Pepe Garza y Elisa Beristain llevan casado 23 años. El empresario y productor de 56 años, es fundador de Arpa Music y promotor de eventos en vivo. También es compositor y tiene un programa de televisión en Estrella Tv.

La conductora de Chisme No Like, de 50 años, debutó en el programa ‘Rica Famosa Latina’ en 2014.

Actualmente conduce su programa junto a Javier Ceriani, el cual se destaca por sus controversias a la hora de dar las noticas del espectáculo.

Elisa Beristain y Pepe Garza (@elisaberistain / Instagram )

Pepe Garza cuenta cómo es estar casado con Elisa Beristain

El esposo de Elisa Beristain acudió al programa ‘Pinky Promise’ y fue cuestionado sobre qué era lo mejor de estar casado con la conductora.

Pepe Garza se mostró pensativo, pero respondió: “Lo mejor de estar casado con Elisa Beristain es que ella no se le atorada nada, en el sentido de que es una gente con una determinación impresionante”.

La describió como una mujer valiente y determinada: “Bueno que es una gente que tiene mucha determinación, que no tiene límites”.

Pero también reveló que hay aspectos negativos al estar casado con una conductora de espectáculos: “Lo malo pues, ella tiene un programa de espectáculos, de farándula, entonces de repente hablan de gente que yo quiero mucho y entonces pues yo no me quiero meter en su chamba y me afecta”.

Narra que algunos de las notas de espectáculos que da su esposa en Chisme No Like, han provocado que algunos famosos le hablen y le reclamen.

Pepe Garza y Elisa Beristain (Instagram/pepegarza)

Narró una experiencia que tuvo con Belinda, quien accedió acudir a los Premios de la Radio, los cuales son realizados por Pepe Garza, pero con la condición de que su esposa ya no hablara de ella en su programa.

“Me ha afectado realmente, de hecho en los premios de la radio, cuando se conoció Nodal con Belinda, había el rumor y ellos había manejado la noticia en su programa, de que hubo un noviazgo entre Lupillo y Belinda. Entonces Belinda había dicho, yo voy, pero no vuelvan a decir nada de mi con Lupillo” Pepe Garza

A pesar de que Pepe Garza le había asegurado a Belinda que Elisa no iba hablar más de su romance con Lupillo, alguien de su programa retomó el tema durante una transmisión de los Premios de la Radio, donde se iba a presentar la cantante.

Esto hizo enfurecer a Belinda y Pepe Garza se tuvo que disculpar con ella. Esto provocó que regañara a Elisa Beristain.

El esposo de Elisa Beristain dice que ella desprestigia famosos

Pepe Garza siguió hablando de su matrimonio con Elisa Beristain en Pinky Promise y dijo algo sobre el programa Chisme No Like.

“Tengo una esposa que se llama Elisa Beristain, que se dedica a acabar con el prestigio de la gente en un programa todos los días” dijo Pepe Garza sobre el trabajo de su esposa.

Al parecer, el trabajo de Elisa Beristain le ha provocado algunos problemas con famosos que él aprecia o con lo que trabaja.

A pesar de todo, Pepe Garza y Elisa Berisatin han estado varios años juntos y tiene dos hijas. Incluso la conductora lo describe como el amor de su vida y lo presume en redes sociales.