Charlie Puth es un cantante y compositor que en noviembre de 2025 fue confirmado para ser parte del Super Bowl 2026.

¿Quién es Charlie Puth?

Charles Otto Puth es un cantante y compositor originario de Rumson, Nueva Jersey.

Su formación musical comenzó desde muy temprana edad, pues cuando tenía solo 10 años inició sus estudios formales en piano, especializándose en música jazz, aunque en realidad comenzó a tocar este instrumento cuando tenía 4 años.

Charlie Puth (Charlie Puth)

En la actualidad, Charlie Puth cuenta con una discografía de 3 álbumes de estudio, entre los que se encuentran:

Nine Trck Mind

Voicenotes

Charlie

¿Cuántos años tiene Charlie Puth?

Charlie Puth nació el 2 de diciembre de 1991; en la actualidad el cantante tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Charlie Puth?

En septiembre de 2024 Charlie Puth contrajo matrimonio con Brooke Sansone.

¿Qué signo zodiacal es Charlie Puth?

De acuerdo con la astrología, Charlie Puth nació bajo el signo de Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Charlie Puth?

Charlie Puth espera el nacimiento de su primer hijo con su esposa Brooke Sansone.

Charlie Puth con su esposa Brooke Sansone (Instagram | @charlieputh)

¿Qué estudió Charlie Puth?

Charlie Puth se graduó de la Berklee College of Music, donde estudió producción e ingeniería musical.

El cantante también cuenta con estudios de piano jazz por parte de la Manhattan School of Music.

¿En qué ha trabajado Charlie Puth?

Charlie Puth ha trabajado principalmente como cantante, compositor y productor musical.

Uno de sus más grandes éxitos ha sido la colaboración con Wiz Khalifa para la canción “See You Again”, la cual fue un tributo al actor Paul Walker y que fue parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 7.

Charlie Puth interpretará el himno en el Super Bowl 2026

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Charlie Puth anunció su participación para el Super Bowl 2026.

En un video el cantante y compositor dio a conocer que sería el encargado de entonar el himno de los Estados Unidos.

Esta es una de las partes más importantes del evento deportivo, pues artistas de talla internacional han sido los responsables de estar en la ceremonia previa este tipo de partidos.