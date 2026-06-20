Se confirmó la muerte de Paul Avery. El actor de Superman y All My Children quedó atrapado en un incendio junto a su esposa Sheila.

La tragedia ocurrió el pasado martes 16 de junio en la casa de Paul Avery en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Así fue la tragedia que terminó con la vida de Paul Avery, actor de Superman

Un incendio acabó con la vida de Paul Avery, actor de Superman, y su esposa.

La Policía Estatal de Nueva Jersey y el Departamento de Bomberos de Blairstown acudieron al domicilio después de las 12:38 a.m. tras recibir el reporte de incendio residencial.

Cuando los equipos de rescate llegaron, Paul y Sheila Avery estaban atrapados en la vivienda totalmente en llamas.

La tragedia que terminó con la vida de Paul Avery, actor de Superman (Kyle Avery / Facebook)

De acuerdo con reportes, el cuerpo de bomberos pudo ingresar al inmueble. Lamentablemente, tanto Paul Avery como su esposa se encontraban inconscientes, en estado crítico.

Por lo que de inmediato fueron sacados del edificio y recibieron RCP en el lugar.

No obstante, la pareja no logró sobrevivir debido a las lesiones que presentaban. La causa del incendio todavía es investigada por las autoridades.

Kyle Avery, hija del actor de Superman, confirmó la muerte de sus padres mediante redes sociales.

Con un conmovedor mensaje, Kyle Avery expresó el cariño que sentía por sus seres queridos, además que agradeció al Departamento de Bomberos de Blairstown por su labor durante el incendio.