Audrey Nuna creció internacionalmente tras colaborar con sellos discográficos y aportar la voz cantada de Mira en la película animada KPop Demon Hunters de Netflix.

La joven es una cantante y rapera estadounidense de origen coreano, reconocida por fusionar pop alternativo, R&B y hip-hop con una estética contemporánea.

¿Quién es Audrey Nuna?

Audrey Nuna es una cantante, rapera y compositora estadounidense de origen coreano.

Su nombre real es Audrey Chu y es conocida por su estilo musical que fusiona pop alternativo, R&B y hip-hop experimental.

Audrey Nuna (Instagram | @audreynuna)

Audrey Nuna inició su carrera publicando música de forma independiente en plataformas digitales y posteriormente firmó con un sello discográfico internacional, lo que impulsó su proyección global.

En años recientes, Audrey Nuna ha ganado mayor reconocimiento por ser la voz cantada de Mira en la película animada KPop Demon Hunters.

Mira de K-pop Demon Hunters (Instagram | @kpopdemonhuntersnetflix)

¿Cuántos años tiene Audrey Nuna?

Audrey Nuna nació el 15 de abril de 1999, por lo que tiene 26 años de edad.

¿Quién es el esposo de Audrey Nuna?

Hasta el momento, Audrey Nuna no está casada y no se ha hecho pública ninguna relación conyugal.

La artista mantiene su vida sentimental fuera del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Audrey Nuna?

Por su fecha de nacimiento, Audrey Nuna es del signo Aries.

¿Quiénes son los hijos de Audrey Nuna?

Audrey Nuna no tiene hijos, según la información pública disponible.

¿Qué estudió Audrey Nuna?

No existe información confirmada de forma oficial sobre estudios universitarios o formación académica específica de Audrey Nuna.

Su trayectoria se ha centrado principalmente en el desarrollo artístico y musical desde una edad temprana.

¿En qué ha trabajado Audrey Nuna?

Audrey Nuna ha desarrollado su carrera principalmente en la industria musical, desempeñándose como:

Cantante y rapera solista

Compositora

Intérprete de voces cantadas para producciones audiovisuales

Ha lanzado varios sencillos y proyectos musicales, colaborado con otros artistas de la escena internacional y participado en bandas sonoras, destacando su trabajo en K-Pop Demon Hunters.

Además, es reconocida por su propuesta estética y su presencia en eventos culturales y musicales.

Audrey Nuna (Instagram | @audreynuna)

Audrey Nuna llega a la Feria de San Marcos 2026

Audrey Nuna llegará a la Feria de San Marcos 2026 como parte de la cuota de K-pop, ofreciendo un concierto especial vinculado al fenómeno KPop Demon Hunters.

La cantante y actriz es la voz de Mira, personaje de KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix que se ha convertido en una sensación global.