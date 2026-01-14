El animador Cruz Contreras celebró las 5 nominaciones de KPop Demon Hunters en los Visual Effects Society Awards.

La cinta KPop Demon Hunters continúa cosechando menciones en esta temporada de premios.

Así celebró Cruz Contreras las 5 nominaciones de KPop Demon Hunters a los Visual Effects Society Awards

Mediante su cuenta de X (Twitter), Cruz Contreras festejó que las 5 nominaciones de KPop Demon Hunters a los Visual Effects Society Awards 2026.

El animador destacó que KPop Demon Hunters estuviera considerada en la categoría de Mejores efectos de simulación, donde él trabajó con la ropa y pelo de los personajes.

“KDH recibe 5 nominaciones en los VES (los premios de efectos visuales) incluido Mejores efectos de simulación en una película animada, aquí viene nuestro trabajo con el pelo y ropa de los personajes, incluido el blazer de Juanga.” Cruz Contreras

Las cinco categorías a las que está nominada KPop Demon Hunters en los Visual Effects Society Awards son:

Mejor animación en un largometraje de animación Mejor cinematografía CG Mejores efectos de simulación en un largometraje de animación Mejor personaje en un largometraje de animación (Rumi) Mejor entorno en un largometraje de animación (Seúl)

Cruz Contreras celebra 5 nominaciones de KPop Demon Hunters en los Visual Effects Society Awards (@cruzencanada / X)

KPop Demon Hunters no tendrá el camino fácil para ganar en los Visual Effects Society Awards de este año.

En especial porque la cinta de Netflix compite con dos fuertes contendientes animados: Elio y Zootopia 2, quienes también lograron 5 nominaciones.

¿Cuándo son los Visual Effects Society Awards?

Los Visual Effects Society Awards están programados para llevarse a cabo el próximo 25 de febrero 2026 desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

Ahí se conocerá cuántos premios se llevará KPop Demon Hunters.

Para esta edición, los premios otorgados por la Sociedad de Efectos Visuales (VES, por sus siglas en inglés) están liderados por Avatar: Fuego y Cenizas con 10 nominaciones .

Incluida la nominación en la categoría clave de Mejores Efectos Visuales en un Largometraje Fotorrealista.