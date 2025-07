Brian Ortega, bajita de Grupo Frontera sorprendió al anunciar su salida de la agrupación, generando controversia en redes sociales.

A través de un comunicado compartido en Instagram, el músico revelo que no fue informado con antelación sobre su desvinculación del grupo.

Brian Ortega, bajista de Grupo Frontera anunció su inesperada salida de la agrupación y aseguró que no fue parte de dicha decisión.

"Hace poco me enteré de que ya no formaré parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó”

Brian Ortega