Grupo Frontera sorprendió a jugadores de la Selección Mexicana con un concierto privado en el que interpretó algunos de sus éxitos.

El concierto de Grupo Frontera tuvo lugar en el hotel donde actualmente están hospedados los jugadores de la Selección Mexicana.

Este evento se da a nueve días del inicio de Copa América, donde el equipo de futbol mexicano tendrá su gran debut.

Grupo Frontera da concierto a Selección Mexicana (@miseleccionmx )

Grupo Frontera sorprende a la Selección Mexican cantándoles “No se va”

En redes sociales circula el video que muestra a los integrantes de Grupo Frontera portando la camiseta de la Selección Mexicana a la par que ingresan a uno de los salones del hotel donde los jugadores se encuentran.

Para evitar confusiones, Adelaido ‘Payo’ Solís -de 21 años de edad-, con micrófono en mano, comienza a cantarles a los jugadores de la Selección Mexicana.

El concierto inicia en cuanto los músicos de la agrupación comienzan a tocar sus instrumentos. De pronto, los futbolistas -quienes esperaban sentados en una silla, comienzan a aplaudir.

“Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás”, se escucha cantar al ‘Payo’ y los jugadores se animan con el coro.

“Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va”, agregan. De esto hablamos:

¡Sorpresa para la Selección! 🇲🇽🫶🏼



Con “No se va”, @GFronteracharts comenzó la noche que culminó a las 21:30 hrs.



Gran ambiente y unión en la concentración 🎶🤩 pic.twitter.com/vEUFdtr8Ob — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 14, 2024

El objetivo de este concierto, que duró media hora, es animar y relajar a los futbolistas previo a su debut en Copa América 2024. Los temas mas coreados sin duda fueron “No se va” y “Un X100to”.

Edson Álvarez, Alexis Vega y Uriel Antuna, todos ellos de 26 años de edad, disfrutaron del show desde la primera fila.

La Selección Mexicana se prepara para debutar en Copa América 2024

El próximo 22 de junio la Selección Mexicana se presentará en el NRG Stadium de Houston, Texas como parte de su debut en la Fase de Grupos de la Copa América 2024.

La Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica y cuatro días después se encontrara con Venezuela en el Sofi Estadium.

Cerrará su debut con un torneo ante Ecuador, programado para el 30 de junio en el State Farm Stadiun de Glendale, Arizona.