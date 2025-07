Grupo Frontera vuelve a colocarse dentro de la polémica, esta vez por la sorpresiva salida de uno de sus integrantes.

Brian Ortega revelo públicamente que fue despedido de Grupo Firme sin ser consultado ni notificado previamente.

El nombre de Brian Ortega se robó los titulares tras dar a conocer que fue despedido sin previo aviso de Grupo Frontera.

Brian Ortega fue el encargado de tocar el bajo en Grupo Frontera por más de tres años.

El grupo se especializa en música regional mexicana, específicamente en el subgénero de música norteña estilo regiomontano.

Grupo Frontera ganó popularidad tras interpretar el cover “No se va”, canción original de Morat, y desde entonces se ganó el cariño del público.

Brian Ortega permaneció durante el salto a la fama de Grupo Frontera, así como participó en diversas colaboraciones con artistas.

Brian Ortega se adentró en el mundo de la música y fue parte de Grupo Frontera.

Por el momento, Brian Ortega prepara nuevos proyectos musicales tras su abrupta salida de la agrupación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brian Ortega compartió un comunicado que generó un fuerte impacto entre los seguidores de Grupo Frontera.

Brian Ortega aseguró que fue removido de Grupo Frontera sin previo aviso, pues la decisión se tomó sin su consentimiento ni participación.

“Hace poco me enteré de que ya no formaré parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó”

Brian Ortega