Karol G estrenó La PremiEre, un audiovisual que forma parte de su último álbum Tropicoqueta donde la cantante aparece acompañada de grandes invitados.
El audiovisual de Karol G de inmediato acaparó la atención del público; sin embargo, hay una mexicana que se está robando la atención.
Estos son los famosos que salen en La PremiEre de Karol G
A continuación, te presentamos los famosos que acompañan a Karol G en La PremiEre:
- La Tigresa del Oriente, de 80 años de edad
- Lyn May, de 73 años de edad
- Eddy Lover, de 40 años de edad
- Marco Antonio Solís, de 65 años de edad
- Mariah Angeliq, de 26 años de edad
- Valeria Valenssa, de 54 años de edad
- Don Francisco, de 84 años de edad
- Patricia Teherán, de 25 años de edad
- Blue Demon Jr. de 59 años de edad
- Felipe
¿Qué es La PremiEre de Karol G?
La PremiEre de Karol G es un especial de televisión que ya se encuentra disponible en YouTube y que forma parte de su álbum Tropicoqueta.
El audiovisual cuenta con una estética visual de los 90 y los 2000, fue producido por Bichota Films —casa productora de Karol G— y rodado en:
- Ciudad de México
- Cartagena
- Los Ángeles
- Medellín
La PremiEre nació como un sueño de Karol G de rendir tributo a las vedettes latinas y con el objetivo de reunir a público familiar frente a la televisión, como antiguamente se hacía.
El especial comienza con una introducción a cargo de Don Francisco, emulando el estilo de televisión que unía a las familias frente a la televisión.
La PremiEre cuenta con referencias a la televisión internacional, como logotipos de canales, diseños que rememoran la televisión de antaño y otros elementos nostálgicos.
A lo largo del especial, la cantante interpreta distintos temas que permiten a los oyentes reconectar con las raíces latinas.
Además, en algunos segmentos se incluyen narraciones de Karol G en las que expresa su sentir sobre “lo mágico y lo bonito que representó crear este disco”.