Karol G estrenó La PremiEre, un audiovisual que forma parte de su último álbum Tropicoqueta donde la cantante aparece acompañada de grandes invitados.

El audiovisual de Karol G de inmediato acaparó la atención del público; sin embargo, hay una mexicana que se está robando la atención.

Estos son los famosos que salen en La PremiEre de Karol G

A continuación, te presentamos los famosos que acompañan a Karol G en La PremiEre:

  • La Tigresa del Oriente, de 80 años de edad
  • Lyn May, de 73 años de edad
  • Eddy Lover, de 40 años de edad
  • Marco Antonio Solís, de 65 años de edad
  • Mariah Angeliq, de 26 años de edad
  • Valeria Valenssa, de 54 años de edad
  • Don Francisco, de 84 años de edad
  • Patricia Teherán, de 25 años de edad
  • Blue Demon Jr. de 59 años de edad
  • Felipe

¿Qué es La PremiEre de Karol G?

La PremiEre de Karol G es un especial de televisión que ya se encuentra disponible en YouTube y que forma parte de su álbum Tropicoqueta.

El audiovisual cuenta con una estética visual de los 90 y los 2000, fue producido por Bichota Films —casa productora de Karol G— y rodado en:

  • Ciudad de México
  • Cartagena
  • Los Ángeles
  • Medellín

La PremiEre nació como un sueño de Karol G de rendir tributo a las vedettes latinas y con el objetivo de reunir a público familiar frente a la televisión, como antiguamente se hacía.

El especial comienza con una introducción a cargo de Don Francisco, emulando el estilo de televisión que unía a las familias frente a la televisión.

La PremiEre cuenta con referencias a la televisión internacional, como logotipos de canales, diseños que rememoran la televisión de antaño y otros elementos nostálgicos.

A lo largo del especial, la cantante interpreta distintos temas que permiten a los oyentes reconectar con las raíces latinas.

Además, en algunos segmentos se incluyen narraciones de Karol G en las que expresa su sentir sobre “lo mágico y lo bonito que representó crear este disco”.

Karol G y Lyn May
Karol G y Lyn May (Agencia México)