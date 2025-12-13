Karol G estrenó La PremiEre, un audiovisual que forma parte de su último álbum Tropicoqueta donde la cantante aparece acompañada de grandes invitados.

El audiovisual de Karol G de inmediato acaparó la atención del público; sin embargo, hay una mexicana que se está robando la atención.

Estos son los famosos que salen en La PremiEre de Karol G

A continuación, te presentamos los famosos que acompañan a Karol G en La PremiEre:

La Tigresa del Oriente, de 80 años de edad

Lyn May, de 73 años de edad

Eddy Lover, de 40 años de edad

Marco Antonio Solís, de 65 años de edad

Mariah Angeliq, de 26 años de edad

Valeria Valenssa, de 54 años de edad

Don Francisco, de 84 años de edad

Patricia Teherán, de 25 años de edad

Blue Demon Jr. de 59 años de edad

Felipe

¿Qué es La PremiEre de Karol G?

La PremiEre de Karol G es un especial de televisión que ya se encuentra disponible en YouTube y que forma parte de su álbum Tropicoqueta.

El audiovisual cuenta con una estética visual de los 90 y los 2000, fue producido por Bichota Films —casa productora de Karol G— y rodado en:

Ciudad de México

Cartagena

Los Ángeles

Medellín

La PremiEre nació como un sueño de Karol G de rendir tributo a las vedettes latinas y con el objetivo de reunir a público familiar frente a la televisión, como antiguamente se hacía.

El especial comienza con una introducción a cargo de Don Francisco, emulando el estilo de televisión que unía a las familias frente a la televisión.

La PremiEre cuenta con referencias a la televisión internacional, como logotipos de canales, diseños que rememoran la televisión de antaño y otros elementos nostálgicos.

A lo largo del especial, la cantante interpreta distintos temas que permiten a los oyentes reconectar con las raíces latinas.

Además, en algunos segmentos se incluyen narraciones de Karol G en las que expresa su sentir sobre “lo mágico y lo bonito que representó crear este disco”.