Lyn May asegura que Karol G le pagó “muy bien” por aparecer en La PremiEre, especial que acompaña su álbum Tropicoqueta.

La presencia de Lyn May en La PremiEre de Karol G generó gran interés del público, por lo que muchos se cuestionaron cómo fue la relación entre ambas artistas.

Lyn May ofreció una entrevista donde reveló que nunca se imaginó que Karol G se fijaría en ella para que apareciera en el video.

“Está en el cielo ella, para mí, pues yo ni pensaba, no pensaba que ella se iba a fijar en mí. Nunca lo pensé. Entonces, pues, lógico, ella me anduvo buscando hasta que me localizó” Lyn May

Durante su conversación, Lyn May relató que Karol G se portó muy bien con ella, pues en todo momento hubo un trato afectuoso y cercano.

“La pasé muy bien, además es una chica muy bonita de carácter, muy cariñosa porque cuando me vio me dijo: ‘Tenía muchas ganas de conocerte.’ Y me abrazó y no me soltaba” Lyn May

Para Lyn May, fue un honor que Karol G se fijará en ella y que la invitará a participar en este importante proyecto para la cantante.

“Que con tantos años que tengo todavía una persona se fija en mí, para mí es pues un honor, ¿no?” Lyn May

Karol G y Lyn May (Agencia México)

Lyn May confiesa que podría aparecer en los conciertos de Karol G en México

Lyn May confesó que el tener esta clase de invitaciones le hace pensar que podría estar cerca su muerte, pues está recibiendo homenajes muy importantes que no los esperaba.

“De repente digo: ‘A lo mejor ya será que ya me voy a morir, por eso me están homenajeando así, ¿no?’ Hice como 20 splits en el video de Karol” Lyn May

Sin embargo, la relación entre Lyn May y Karol G no terminó con la participación en el audiovisual.

Y es que Lyn May confesó que Karol G le expresó sus deseos de invitarla a los conciertos que ofrezca en México .

Incluso, Lyn May ya estaría pensando la manera de sorprender a Karol G con un especial regalo.

“Cuando nos despedimos me abrazó, le gustó mi vestido. Le dije: ‘Te lo regalo.’ Y me dijo: ‘No me queda’. No, porque ella es muy alta, ancha de la espalda y yo soy muy pequeñita de la espalda. Entonces, dijo que va a venir, que me va a invitar a su concierto, a trabajar a su concierto, y le voy a hacer el vestido que le gustó” Lyn May

Cabe recordar que La PremiEre de Karol G es un audiovisual vinculado a Tropicoqueta en el que se integra a varias figuras emblemáticas del entretenimiento latino.