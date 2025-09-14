Como parte del concierto Grace for the world que se dio en El Vaticano, Karol G fue parte de la alineación al lado de Andrea Bocelli, con quien interpretó un par de canciones.
Karol G y sus fans se mostraron muy emocionados por este dueto con Andrea Bocelli, pues se trata de un gran logro, así como un sueño para la cantante.
Karol G fue la invitada de Andrea Bocelli para el concierto Grace for the world en El Vaticano
Fue el propio Andrea Bocelli quien invitó a Karol G para que se sumara a la alineación de Grace for the world en El Vaticano, de ahí que la cantante hiciera dueto con él.
Karol G interpretó "Mientras me curo del cora“; por su parte Andrea Bocelli hizo lo propio con la famosa “Vivo por ella” junto a su invitada, la cual desató una gran ovación entre el público asistente.
Aunque la intervención duró apenas unos cuantos minutos, fue celebrada por todo el mundo, tanto fans de la cantante como quienes vieron el show en vivo y a través de streaming.
Señalando el gran talento de la joven, quien nunca se dejó intimidar por el escenario de El Vaticano, ni por estar al lado de uno de los sopranos más reconocidos de la historia.
Karol G agradeció la oportunidad de cantar al lado de Andrea Bocelli en El Vaticano
En una publicación en Instagram, Karol G agradeció a todas las personas que hicieron posible su dueto al lado de Andrea Bocelli en El Vaticano.
Desde Pharrel Williams y Andrea Bocelli, que fueron los principales responsables del concierto, hasta al Doctor Felipe Perez, uno de los maestros de canto y voz más reconocidos del mundo.
Señalando lo emocionada que está de haber vivido esta experiencia, además de sentir un gran orgullo, pues es algo que jamás hubiera imaginado.
Además de agradecer a todo el público que se dio cita con sus banderas y letreros apoyando su interpretación.
El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy !!! Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro Y nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos!!!!!!! Gracias Abu que desde el cielo me diste la fuerza TE AMO!!! , gracias Pharrell por contar conmigo para esto, que grande eres!! , gracias Maestro Andrea Bocelli por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía ! Gracias equipo y amigos gracias profe Dr. Felipe Perez por tu trabajo constante y por creer tanto en mí ! Gracias a todos los que estuvieron ahí con sus camisas, banderas y letreros Nadie como ustedes !!!!!!!! Y gracias Carolina!!!!!! Gracias por ser tan genuina, gracias por tu fuerza , por tus sacrificios y dedicación… por tus ganas infinitas!! Gracias por tu propósito y por tus intenciones… me sigues sorprendiendo cada día nada pasa desapercibido desde que se haga con el alma y el corazón ! QUE DÍAAAA DIOS !!! Gracias !!!!!!!!Karol G