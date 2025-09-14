Como parte del concierto Grace for the world que se dio en El Vaticano, Karol G fue parte de la alineación al lado de Andrea Bocelli, con quien interpretó un par de canciones.

Karol G y sus fans se mostraron muy emocionados por este dueto con Andrea Bocelli, pues se trata de un gran logro, así como un sueño para la cantante.

Karol G en El Vaticano (@karolg)

Karol G fue la invitada de Andrea Bocelli para el concierto Grace for the world en El Vaticano

Fue el propio Andrea Bocelli quien invitó a Karol G para que se sumara a la alineación de Grace for the world en El Vaticano, de ahí que la cantante hiciera dueto con él.

Karol G interpretó "Mientras me curo del cora“; por su parte Andrea Bocelli hizo lo propio con la famosa “Vivo por ella” junto a su invitada, la cual desató una gran ovación entre el público asistente.

Aunque la intervención duró apenas unos cuantos minutos, fue celebrada por todo el mundo, tanto fans de la cantante como quienes vieron el show en vivo y a través de streaming.

Señalando el gran talento de la joven, quien nunca se dejó intimidar por el escenario de El Vaticano, ni por estar al lado de uno de los sopranos más reconocidos de la historia.

Andrea Bocelli junto a Karol G interpretando “Vivo por ella” en el concierto “Grace For The World” #GraceForTheWorld en la Plaza de San Pedro del Vaticano. pic.twitter.com/AanZoIjc0u — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 14, 2025

Karol G agradeció la oportunidad de cantar al lado de Andrea Bocelli en El Vaticano

En una publicación en Instagram, Karol G agradeció a todas las personas que hicieron posible su dueto al lado de Andrea Bocelli en El Vaticano.

Desde Pharrel Williams y Andrea Bocelli, que fueron los principales responsables del concierto, hasta al Doctor Felipe Perez, uno de los maestros de canto y voz más reconocidos del mundo.

Señalando lo emocionada que está de haber vivido esta experiencia, además de sentir un gran orgullo, pues es algo que jamás hubiera imaginado.

Además de agradecer a todo el público que se dio cita con sus banderas y letreros apoyando su interpretación.