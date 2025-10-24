A través de las redes sociales, se ha dado a conocer la muerte de Miriam Guadalupe Arizpe García, mamá de Iker, ‘El niño millonario’ del video de Karol G.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”. Familia de Iker, ‘El niño millonario’

Comunicado en las redes sociales del influencer originario de Monterrey, Iker, ‘El niño millonario’ en el que también compartió una serie de fotos con su mamá, Miriam Guadalupe Arizpe García en su memoria.

Misma publicación en la que miles de mensajes se han dejado para el pequeño Iker, ‘El niño millonario’ de 9 años de edad, lamentando la muerte de su mamá.

“Lo sentimos muchísimo, con el corazón y el alma… estamos contigo”, “cuanto lo siento por Iker, un niño tan pequeño no debería nunca perder a su mamá” , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿De qué murió la mamá de Iker, ‘El niño millonario’ del video de Karol G?

Ante la lamentable pérdida, la familia de Iker, ‘El niño millonario’ no dio a conocer las causas de la muerte de Miriam Guadalupe Arizpe García.

Sin embargo, se sabía que Miriam Guadalupe Arizpe García, mamá de Iker, ‘El niño millonario’ fue diagnosticada en 2022 con riñones poliquísticos hereditarios y enfermedad que estaba en fase terminal.

Enfermedad de la mamá de Iker, ‘El niño millonario’ del video de Karol G, que la mantenía con varias complicaciones, pues por su padecimiento Miriam Guadalupe Arizpe García tenía insuficiencia renal crónica, por lo que requería hemodiálisis frecuentemente.