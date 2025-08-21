El puertorriqueño de 31 años de edad, Benito Antonio Martínez Ocasio, ​mejor conocido como Bad Bunny está por llegar con una serie de conciertos a la CDMX y si aún no tiene tus boletos esta es tu oportunidad.

Pues tú podrías ser el afortunado ganador de boletos para ir al concierto de Bad Bunny si es que reciclar pilas.

Así puedes ser el afortunado ganador de boletos para ir al concierto de Bad Bunny reciclando pilas; esto deberás hacer

Fans de Bad Bunny este es tu momento para ser uno de los afortunados ganadores de boletos para ir al concierto de Bad Bunny en la CDMX con solo reciclar pilas, esto como parte del programa de Ecolana y ImuRecicla.

Y para ser uno de los ganadores de boletos para ir al concierto de Bad Bunny, estos son los paso a seguir:

Baja la aplicación de Ecolana en tu móvil Junta todas tus pilas desechables Encuentra las columnas de IMURecicla en el mapa de Ecolana app Registra en la insignia La Ruta de la Pila la cantidad de pilas desechables que deposites Deposita 10 pilas desechables en 10 diferentes columnas de IMURecicla Puedes participar la veces que quieras

Recuerda que para poder ser el afortunado ganador de boletos para ir al concierto de Bad Bunny reciclando pilas se te pide que sean del tipo alcalinas, por lo que evita depositar estas pilas recargables, baterías de celular o computadoras.

Asimismo, serán solo 3 los afortunados ganadores de boletos para ir al concierto de Bad Bunny reciclando pilas, con pases dobles.

Y tienes hasta el 6 de noviembre 2025 para participar en por boletos para concierto de Bad Bunny reciclando pilas.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la CDMX?

Bad Bunny regresa a la CDMX con una serie de nada más ni menos que 8 fechas en concierto en el Estadio GNP Seguros.

Conciertos de Bad Bunny que forman parte de su gira De BÍ TiRAR MáS FOToS World Tour son programados para el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.