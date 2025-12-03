Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX suman nuevas secciones con el área “Los Vecinos” en el Estadio GNP Seguros.

Bad Bunny -de 31 años de edad- dará 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros de los cuales, los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

Bad Bunny en la CDMX: suman la sección “Los Vecinos” en el Estadio GNP Seguros

A unos días del primer concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, Ocesa anunció que abrirán una nueva sección, “Los Vecinos”.

La venta de las sección “Los Vecinos” será en Ticketmaster:

Venta general: Miércoles 3 de diciembre

Horario: A las 2:00 de la tarde

La sección de “Los Vecinos” estará atrás del escenario y es una zona general, por lo que no habrá asignación de asientos.

“Los Vecinos” forma parte del montaje del escenario y se ubicará en la sección general A.

Aún no se sabe el precio de los boletos para la sección “Los Vecinos”, pero podría tener un precio entre los 3 mil y 6 mil pesos.

¿La Casita llegará al concierto de Bad Bunny? Esto se sabe

“Debí tirar más fotos World tour” tiene una peculiaridad que ha sido halagada por los fans de Bad Bunny y se trata de La Casita.

Una propiedad que ganó protagonismo en el cortometraje de Bad Bunny, “Debí tirar más fotos”.

Bad Bunny ha llevado una réplica de La Casita durante todo su tour y se ha confirmado que en México no será la excepción.

En el mapa que muestra Ocesa del Estadio GNP, se ve que La Casita se colocará en la zona General B .

Bad Bunny suele cantar gran parte de su concierto en el techo de La Casita, por lo que todos sus fans tendrán la oportunidad de disfrutar un poco más cerca del cantante.