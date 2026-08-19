Ángela Aguilar fue confirmada para actuar en Premios Juventud 2026, donde presentará una versión inédita de “Cielito lindo” durante la gala del evento en España.

Christian Nodal también formará parte del espectáculo musical, por lo que ambos artistas mexicanos coincidirán en la ceremonia que celebrará una nueva etapa internacional para Premios Juventud.

La participación de la pareja tendrá lugar el 3 de septiembre en Marbella, donde Premios Juventud estrenará su formato PJ Fest con una experiencia cultural ampliada.

Presentación de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Premios Juventud 2026

Ángela Aguilar regresará al escenario del evento para interpretar una versión inédita de “Cielito lindo”, canción emblemática de la música mexicana durante los Premios Juventud 2026.

La cantante también llega como una de las figuras con mayor presencia en las nominaciones, al competir en 3 categorías de esta edición internacional.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 (Galore)

La intérprete está nominada a Mejor canción mariachi música mexicana, Mejor álbum música mexicana y La mezcla perfecta, reconocimientos que podrían ampliar su trayectoria artística internacional.

Christian Nodal, por su parte, tendrá una presentación musical en la gala, donde interpretará “Amé”, además de competir en 2 categorías importantes de los Premios Juventud 2026.

Nodal aparece nominado a Mejor álbum música mexicana y Mejor canción mariachi música mexicana, mientras suma 2 Premios Juventud obtenidos durante su trayectoria profesional.

La coincidencia de ambos artistas ha despertado expectativa por su relación, especialmente después de que hicieron público su romance y posteriormente contrajeron matrimonio ante sus seguidores.

La presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal podría convertirse así en uno de los momentos más comentados de una gala que apuesta por ampliar su alcance internacional.