Christian Nodal reapareció en los preparativos de Premios Juventud 2026 y reveló detalles su aparición en la premiación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal será parte del elenco musical de Premios Juventud 2026, por lo que estuvieron en los ensayos en Marbella, España.

Premios Juventud 2026 será el jueves 3 de septiembre en el Satélite Marbella, en España.

Christian Nodal sorprende con su regreso a Premios Juventud 2026

Tras varios meses ausente de los medios, Christian Nodal reapareció durante los ensayos de Premios Juventud 2026, los cuales se realizarán en España.

Christian Nodal habló con la prensa y reveló que ha estado entrenando desde hace varios meses, por lo que perdió 5 kilos.

Además, el cantante ha tomado clases de canto y se preparó junto a su esposa para su presentación en Premios Juventud 2026.

“Esta es la primera vez que nos preparamos, estuvimos entrenando mucho y en casita. Nos pusimos todo este mes entero con un entrenador, a mí me ayudó a bajar 5 kilos en el mes” Christian Nodal

Christian Nodal narra que estuvo ensayando su canción “Amé”, por lo que sería parte de su repertorio en Premios Juventud 2026.

“Hablamos de lo que nos íbamos a poner, queremos combinar algo lindo para la alfombra” Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal van a combinar sus outfits para la alfombra roja de Premios Juventud 2026: “Siento que está lindo combinar en la alfombra”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar hacer un ritual antes de subirse al escenario

Durante los ensayos de Premios Juventud 2026, Ángela Aguilar compartió un video donde se ve el ritual que hace junto a Christian Nodal antes de subirse al escenario.

En el video se ve a Christian Nodal dándole “la bendición”, mientras Ángela Aguilar hace lo mismo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se presentarán el jueves 3 de septiembre en Premios Juventud 2026 y están nominados a: