Paulo Londra es un rapero argentino que alcanzó popularidad gracias a sus canciones de música urbana y sus participaciones en competencias de freestyle.

El artista comenzó a acercarse al rap durante su adolescencia, influenciado por artistas como Eminem y por las batallas de freestyle que se realizaban en las plazas de su ciudad.

A lo largo de su carrera, Paulo Londra ha conseguido éxitos como Adán y Eva, Tal vez, Nena Maldición y Cuando te besé, además de colaborar con artistas como Becky G, Piso 21, Ed Sheeran y Bizarrap.

¿Quién es Paulo Londra?

Paulo Ezequiel Londra Farías es un cantante, compositor y rapero argentino originario de Córdoba, Argentina.

Su carrera comenzó en las competencias de freestyle de plaza, entre ellas El Quinto Escalón, donde desarrolló el estilo que posteriormente trasladó a sus canciones.

Paulo Londra (Paulo Londra)

Su propuesta se caracterizó por alejarse de algunas temáticas frecuentes del género, como la violencia y las drogas.

¿Cuántos años tiene Paulo Londra?

Paulo Londra tiene 28 años de edad.

¿Quién es la pareja de Paulo Londra?

La pareja de Paulo Londra es Martina Quetglas, con quien mantiene una relación desde 2022.

Ambos fueron compañeros de colegio durante su adolescencia y posteriormente retomaron el contacto antes de comenzar su relación sentimental.

En junio de 2025, Londra le propuso matrimonio a Quetglas.

¿Qué signo zodiacal es Paulo Londra?

Paulo Londra es Aries, debido a que nació el 12 de abril de 1998.

Paulo Londra (Instagram @paulolondra)

¿Quiénes son los hijos de Paulo Londra?

Paulo Londra tiene tres hijas: Isabella Naomi, Francisca y Justina.

Las dos primeras son fruto de su relación con Rocío Moreno, mientras que Justina es hija de su actual pareja, Martina Quetglas.

¿Qué estudió Paulo Londra?

Después de terminar la secundaria, Paulo Londra comenzó a estudiar Derecho en la universidad, carrera que cursó durante aproximadamente dos años.

Durante ese periodo continuó componiendo canciones y participando en competencias de freestyle, actividades que finalmente se convirtieron en el inicio de su carrera profesional como músico.

¿En qué ha trabajado Paulo Londra?

Paulo Londra se ha desempeñado principalmente como cantante, compositor y rapero. Sus primeros pasos en la música ocurrieron en competencias de freestyle, antes de lanzar su primer sencillo, Relax, en 2017.

En 2018 alcanzó reconocimiento internacional con canciones como:

Nena Maldición

Te Amo

Cuando te besé

Adán y Eva

En 2019 publicó su primer álbum de estudio, Homerun. Posteriormente lanzó Back to the Game en 2022, además del EP Versus en 2025.

En 2026, Londra se encuentra en una nueva etapa de su carrera con el próximo lanzamiento de Entre cielos, su tercer álbum de estudio.