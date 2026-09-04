Amaia Montero interpreta “Rosas”con La Oreja de Van Gogh en Premios Juventud 2026 y el público se emocionó por la emblemática melodía.

Tras anunciar el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, el grupo ha hecho 16 conciertos en España y revivieron uno de sus grandes éxitos en el escenario de Marbella para la premiación.

Amaia Montero revive “Rosas” en Premios Juventud 2026

Uno de los momentos más esperados de Premios Juventud 2026 fue la presentación de La Oreja de Van Gogh, quienes tras anunciar el regreso de Amaia Montero han sido recibidos con emoción por sus fans.

Amaia Montero emocionó al público a interpretar “Rosas”, una de sus melodías más conocidas junto a La Oreja de Van Gogh y la cual sigue siendo un éxito tras ser lanzada en 2003.

Esta canción pertenece al álbum “Lo que te conté mientras te hacías la dormida” y es una de las melodías más conocidas de la agrupación.

ETERNA Amaia Montero ♥️🌹



Larga vida a La Oreja De Van Gogh ✨ pic.twitter.com/VQsV2Icoiv — LOVG Fan Club París (@LOVGParis) September 3, 2026

La cantante sorprendió por mantener su conocido estilo vocal y los asistentes corearon la melodía, siendo uno de los momentos más emotivos de la noche entre gritos de emoción.

La Oreja de Van Gogh de regresó a los escenarios con Amaia Montero en mayo de 2026, tras permanecer casi 10 años separados.

El último álbum lanzado por La Oreja de Van Gogh junto a Amaia Montero fue ‘Guapa’ y posteriormente la cantante fue sustituida por Leire Martínez.

La interpretación de “Rosas” de La Oreja de Van Gogh en Premios Juventud 2026 revive uno de los capítulos más importantes del pop en español, lo cual ha sido festejado por los fans en redes sociales.

Amaia Montero cantó "Rosas" en Premios Juventud 2026 (Especial )

La Oreja de Van Gogh recibe reconocimiento en Premios Juventud 2026

Tras su participación musical, La Oreja de Van Gogh recibió un reconocimiento en Premios Juventud 2026.

El grupo recibió el reconocimiento especial “Agente de Cambio” por sus 30 años detrayectoria y labor social tras apoyar fundaciones como “Guitarras Solitarias” y “Cadena 100 por ellas”.

“Los he visto a cada uno de ustedes mientras tocábamos rosas, son un público increíble. Deberíamos haber hecho un concierto en ti” La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero destacó el trabajo de las fundaciones a quienes ha apoyado y aseguró que seguirán colaborando con ellos.