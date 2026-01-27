Llegaron los Premios Grammy 2026, te decimos cuándo y dónde ver en vivo desde México.

La Academia de la Grabación de Estados Unidos está lista para premiar a lo mejor de la música en la edición 68 de los Premios Grammy.

¿Cuándo son los Premios Grammy 2026?

Los Premios Grammy serán el domingo 1 de enero 2026 desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Estos serán los horarios del evento:

Alfombra roja: 06:00 de la tarde

Inicio ceremonia de premiación: 7: de la tarde (tiempo del centro de México)

Duración: 3 horas y media aproximadamente

Fin del evento: 10:30 de la noche

Premios Grammy 2025 (Recording Academy / GRAMMYs )

Los Premios Grammy serán bastante especiales en 2026, ya que se añadirán dos nuevas categorías:

Mejor álbum de country tradicional

Mejor portada de álbum

Dichos cambios en los Premios Grammy son parte de los cambios que implementará la Academia de Grabación.

Harvey Mason Jr. reveló en entrevista que las nuevas reglas en los Grammy permitirán “honrar” a más creadores musicales.

Por sexta ocasión consecutiva, el presentador de los Premios Grammy 2026 será el cómico y escritor Trevor Noah, de 41 años de edad.

Kendrick Lamar- de 38 años de edad- lidera las candidaturas de los Premios Grammy 2026 con 9 nominaciones.

Detrás de Lamar, los artistas con mas consideraciones a un Grammy son:

Kendrick Lamar (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

¿Dónde ver en vivo desde México los Premios Grammy 2026?

Toma en cuenta que los Premios Grammy 2026 podrán verse en vivo desde México.

La alfombra roja de los Grammy estará disponible en:

El sitio web: live.GRAMMY.com

Canal de YouTube de la Academia de Grabación (@RecordingAcademy)

Mientras que la ceremonia de premiación se emitirá por:

Televisión de paga: TNT

Streaming: HBO Max