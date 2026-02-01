El próximo domingo 1 de febrero tendrá lugar la entrega número 68 de los Premios Grammy 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La transmisión en vivo desde México comenzará en punto de las 19:00 horas en una noche que reunirá números musicales y a los artistas más destacados del último año.

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026 desde México?

La buena noticia es que desde México existen varias opciones para ver la transmisión de los Premios Grammy 2026:

Televisión de paga: a través de TNT

Streaming: HBO Max (se requiere suscripción)

El canal TNT está disponible en México por medio de diferentes compañías de televisión por cable. Estas son las señales por cada proveedor:

Izzi: canal 610 (SD) y 912 (HD)

Megacable: canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Totalplay: canal 435

Dish: canal 370 (SD) y 870 (HD)

Sky: canal 415 y 1419 (HD)

Star TV: canal 415 (HD)

Premios Grammy 2026 (Grammys / Facebook)

Los Premios Grammy 2026 están a nada de ser una realidad y uno de los momentos más esperados de la noche es la entrega al galardón por Álbum del Año.

Los reflectores en esta categoría recaen en Bad Bunny y Lady Gaga, quienes se disputan el premio con sus discos DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Mayhem.

Este 2026 sin duda se perfila a ser el año de Bad Bunny, pues no solo se encuentra activo con una gira de conciertos exitosa; del mismo modo, el puertorriqueño se prepara para encabezar el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LX.

Por lo que es uno de los artistas más esperados de los Premios Grammy 2026.