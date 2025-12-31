A continuación, te revelamos todo lo que debes saber del registro para boletos gratis de la Feria de León 2026.

La Feria Estatal de León 2026 tendrá una cartelera de conciertos con diversos artistas en el Foro de la Gente presentado por Mazda.

Paso a paso para registrarte por boletos gratis de la Feria de León 2026

Si quieres conseguir boletos gratis para la Feria de León 2026, deberás hacer un prerregistro siguiendo este paso a paso:

Visita el sitio web de la Feria de León (http://feriadeleon.mx/FEL26/inicio) Dale clic en el banner de pre-registro para boletos gratis Rellena el formulario con todos tus datos Completa tu registro y espera por la confirmación que deberá llegarte a tu correo o WhatsApp

Toma en cuenta que ese prerregistro no asegura que tengas una entrada gratis , ya que hay alta demanda.

Feria de León 2026 (Feria Estatal de León / Facebook)

Cartelera de conciertos de la Feria de León 2026

Los conciertos que habrá en el Foro de la Gente de la Feria de León 2026 son estos:

Enjambre: viernes 9 de enero

Foo Fighters: sábado 10 de enero

Pequeños Musical: domingo 11 de enero

La Trakalosa de Monterrey: viernes 16 de enero

DLD: sábado 17 de enero

Los Recoditos: martes 20 de enero

Los Ángeles Azules: jueves 22 de enero

La Arrolladora: viernes 23 de enero

Kinky: sábado 24 de enero

Tiësto: viernes 30 de enero

Moenia: sábado 31 de enero

Paty Cantú - Mau y Ricky: domingo 1 de febrero

Banda Machos: martes 3 de febrero

Zoé: miércoles 4 de febrero