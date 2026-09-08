Banda El Recodo respondió a la polémica surgida tras las declaraciones de Emma Coronel, quien aseguró que la agrupación participó en el bautizo de sus hijas junto con Los Tucanes de Tijuana hace más de una década.

“Nosotros trabajamos y nos vamos” Banda El Recodo

Ante los cuestionamientos, integrantes actuales de Banda El Recodo señalaron que desconocen los detalles de eventos realizados años atrás y explicaron que, en muchas ocasiones, los artistas son contratados para presentaciones privadas sin tener relación directa con los organizadores.

La controversia revivió un episodio de “El Chapo” que volvió a cobrar notoriedad en redes sociales.

¿Banda El Recodo cantó en el bautizo de las hijas de “El Chapo? Esto mencionaron

En entrevista con De Primera Mano, los vocalistas de Banda El Recodo fueron cuestionados sobre si era verdad que habían amenizado el bautizo de las hijas de Joaquín Guzmán Loera.

Ricky Yocupicio respondió que quienes deberían responder esa pregunta, son los integrantes que conformaban la banda en esa época, es decir, en 2011.

“Quienes te tendrían que decir son las personas que estaban en aquel momento, no sabemos si ellos trabajaron o no trabajaron, porque al final de cuentas nosotros vamos a lugares donde no sabemos ni quién nos paga” Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo

El vocalista de Banda El Recondo mencionó que hay ocasiones que acuden a un lugar a cantar, sin saber quiénes los contrataron.

Banda El Recodo (Instagram/@elrecodooficial)

Ricky Yocupicio mencionó que Banda El Recodo canta para quien puede pagarlo, por lo que no se enfocan en la persona que los contrata.

“No sabemos si les tocó a los anteriores o nos tocó a nosotros, porque no andamos preguntando. Nosotros llegamos, trabajamos. Muchas veces ni tenemos la oportunidad de conocer a la persona que está pagando” Ricky Yocupicio

El integrante de Banda El Recodo fue precioso al mencionar que hay ocasiones que no conviven con quienes los contratan.

Así inició el rumor de que Banda El Recodo cantó en el bautizo de las hijas de “El Chapo”

Banda El Recodo reitera que ellos no saben para quiénes cantan, pues se enfocan en su trabajo, por lo que ignorarían si cantaron en una fiesta de “El Chapo”.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Emma Coronel aseguró que el bautizo de sus hijas había sido amenizando por Banda El Recodo y Los Tucanes de Tijuana.

La declaración de Emma Coronel tomó fuerza, luego de que las redes sociales ‘revivieran’ una foto de la esposa de “El Chapo” con el vocalista de Los Tucanes de Tijuana.