¿Integrante de Los Ángeles Azules no quiso saludar a Raymix? Video exhibe incómodo momento y los fans no han tardado en reaccionar.

La polémica llegó hasta Maryfer Centeno y su análisis del encuentro entre Los Ángeles Azules y Raymix ha encendido a los fans.

Video de un encuentro entre Los Ángeles Azules y Raymix enciende a los fans

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra un incómodo momento que habrían pasado Los Ángeles Azules y Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix.

Y es que se muestra que Raymix se encuentra platicando brevemente con Los Ángeles Azules, pero ellos no se observan muy contentos.

Se escucha a Raymix decirles que se encuentra muy feliz de encontrárselos nuevamente , ya que ambos se encuentran apoyando la cumbia desde diferentes trincheras.

Sin embargo, la tensión aumenta cuando Raymix estira la mano para saludar a Los Ángeles Azules , pero uno de sus integrantes no lo saluda y solo extiende el brazo con el puño .

Raymix terminó agarrando la muñeca del integrante de Los Ángeles Azules y en algún momento se ve sorprendido ante este gesto.

Con la intención de querer cuestionarle sobre si no lo iba a saluda, Raymix mejor procedió a saludar a los otros artistas.

Lo que ha llamado la atención es que no solo se habría negado a saludar a Raymix, sino que además no lo habría volteado ver a los ojos.

Este hecho se habría repetido en las dos ocasiones que Raymix le estiró la mano para quererlo saludar.

Este video ha provocado una serie de críticas al grupo originario de Iztapalapa, sin embargo hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado sobre esta polémica.

Los Ángeles Azules (Agencia México / Agencia México)

Tras video de Raymix, Los Ángeles Azules son criticados por la actitud que habrían mostrado

El video de inmediato generó gran polémica, por lo que Maryfer Centeno no dudo en analizar su lenguaje corporal y tachó el gesto como una grosería.

Maryfer Centeno señaló que en un saludo, las dos palmas se deben tocar y no hacerlo es una ofensa para la otra persona.

“Ay Dios mío vean nada más cómo le dejan la mano estirada Los Ángeles Azules a Raymix, cuando tú saludas a alguien tienes que tocar las 2 palmas, dejar a alguien con la mano estirada es una de las cosas más groseras, más ofensivas que puede hacer alguien y que además es absolutamente innecesario” Maryfer Centeno

Incluso, Maryfer Centeno destacó que ante esta situación Raymix se mostró incómodo, aunque lo trató de disimular.

“Me parece que Raymix hace realmente un intento por mantener la calma, pero tú y yo sabemos que si tú estiras la mano para saludar a alguien y esa persona no te da la mano es una grosería” Maryfer Centeno

Usuarios no dudaron en pronunciarse en las redes sociales y no han dejado de criticar a Los Ángeles Azules por su actitud.

“Raymix muy humilde en sus palabras y los abuelitos bien cortantes que se portaron. Se pasan”, “No te rebajes Raymix tienes mucho talento para andar rogándoles a unos cretinos”, “Que poca tuvieron ahí los Ángeles Azules”, se puede leer en las redes sociales.

Cabe recordar que Raymix ha expresado públicamente una serie de desencuentros con Los Ángeles Azules, que según su versión demuestra una falta de apoyo y colaboración.