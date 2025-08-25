Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- está distanciado de Pepe Aguilar y Pati Chapoy lo aconseja para que ya no sienta ‘odio’ contra su papá.

Pepe Aguilar -de 57 años de edad- dio detalles de su relación con Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar y al rapero no le agradó.

Pati Chapoy pide a Emiliano Aguilar que deje de ‘odiar’ a sus papá, Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar expresó que su padre estaba diciendo mentiras sobre su madre y Pati Chapoy -de 76 años de edad- ya “regañó” al rapero.

Pati Chapoy inició por decirle a Emiliano Aguilar que su padre es un hombre mediático y que no creía que con sus declaraciones haya hablado mal de Carmen Treviño.

Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar (Instagram/@pepeaguilar.oficial)

"Emiliano, quiero hacerte un comentario. Creo que está muy claro que tu papá es una persona muy conocida, es una persona mediática. No creo que de ninguna forma haya ofendido a tu mamá, simplemente relató un hecho" Pati Chapoy

La conductora expresó que nadie sabía los verdaderos motivos que llevaron a la mamá de Emiliano Aguilar a abandonar a Pepe Aguilar, pero el cantante nunca se expresó mal de ella.

“De ninguna forma, desde mi punto de vista fue ofensivo, no habló mal, relató un hecho que sucedió y bueno, te tocó un papá que es conocido, así de sencillo” Pati Chapoy

Pati Chapoy le pidió a Emiliano Aguilar que viera la entrevista completa de Pepe Aguilar, para que entienda el contexto de las declaraciones del cantante.

Pati Chapoy (Instagram/@chapoypati)

¿Pepe Aguilar habló mal de la mamá de Emiliano Aguilar? Esto paso

Han pasado más de 30 años de la separación de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, pero su relación ha generado polémica.

Pepe Aguilar le reveló a Pati Chapoy que él no quería alejarse de Emiliano Aguilar, pero su madre fue quien tomó la decisión de llevárselo.

Incluso, mencionó que Carmen Treviño se llevó todas las cosas de la casa que compartían y estas declaraciones enfurecieron a Emiliano Aguilar.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa. No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años (…) tuve que empezar desde cero porque se llevó todo, desde muebles y coche, me dejó una casa vacía” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar atribuye su mala relación con Emiliano Aguilar a que su madre se lo llevó lejos de él, a pesar de que supuestamente el cantante lo buscó.

La lejanía entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar es tanta, que el cantante no conoce a su primera nieta.