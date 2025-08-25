Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- defiende a su mamá y le canta un tiro a Pepe Aguilar; esto se dijeron.

Pepe Aguilar declaró en una entrevista a Ventaneando, que él no se había alejado de Emiliano Aguilar y que su madre era la responsable del distanciamiento.

Emiliano Aguilar arremete contra Pepe Aguilar por hablar de su madre, Carmen Treviño

Pepe Aguilar -de 57 años de edad- mencionó que Carmen Treviño fue quien decidió separarse de él, ya que no se llevaban bien.

Emiliano Aguilar no soportó las declaraciones de su padre y le respondió en Instagram con un video.

“¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe que tiene pues a los medios arriba de él y cualquier cosa que él diga los medios lo escuchan? En una entrevista habla mal de mi mamá que supuestamente hizo esto y aquello, eso es mentira" Emiliano Aguilar

El rapero expresó que las declaraciones de Pepe Aguilar sobre su madre eran mentira y no era justo para su madre.

Emiliano Aguilar también dedicó un mensaje a su mamá: “Te quiero mucho jefa”, fue el mensaje para Carmen Treviño.

La mamá de Emiliano Aguilar se ha mantenido al margen de los medios, por lo que nunca ha contado la versión de su relación con Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t / Instagram)

Emiliano Aguilar está en medio de los escándalos de la familia Aguilar

A diferencia de sus medios hermanos, Emiliano Aguilar ha forjado su carrera como rapero solo.

Emiliano Aguilar ha evitado hablar de los escándalos de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y su padre, pero últimamente lo han relacionado con los ‘chismes’.

Hace unos días, el rapero preguntó a sus seguidores qué significaba para ellos “poner el cuerno”.

Muchos respondieron con burlas para Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 26 años de edad-.

Emiliano Aguilar aclaró que su intención no era burlarse de su media hermana, pero no podía hacer nada ante las burlas de sus seguidores.

Ahora, Emiliano Aguilar se molestó con Pepe Aguilar por hablar de su mamá, cuando llevan más de 30 años separados.

El rapero ha manifestado su intención de acercarse a Pepe Aguilar, pero este tipo de problemas han alejado más a Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar.