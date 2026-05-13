La girl band estadounidense Katseye regresa a México este mismo 2026 con concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto del cual la les tenemos los detalles a todos los EYEKONS de fecha y boletos para ver a KATSEYE en Palacio de los Deportes:

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026

Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Weverse: 20 de mayo 2026, desde las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 21 de mayo a partir de las 3:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Mapa y costo por secciones disponibles el 19 de Mayo a las 11:00 de la mañana

KATSEYE en Palacio de los Deportes: fecha del concierto y boletos (OCESA)

The Wildworld Tour 2026 de KATSEYE cerrará en el Palacio de los Deportes

KATSEYE regresa a México y lo hará a los grandes pues estará cerrando su gira The Wildworld Tour 2026 con concierto en el Palacio de los Deportes, tras su paso por Reino Unido, Europa y Norteamérica.

Para los más fans, para poder comprar boletos en preventa Weverse, te recordamos que deberás tener membresía en la plataforma de fans, si no la tienes tendrás que adquirirla antes del domingo 17 de mayo 3:00 pm, con un costo de 432.27 pesos.

Tras obtener la membresía de KATSEYE en Weverse deberás registrarte en la siguiente página https://fanevent-v2.weverse.io/events/d70a1ddd6766/unmet?type=i&code=1

KATSEYE en Palacio de los Deportes: fecha del concierto y boletos (KATSEYE)

Si deseas ahorrarte los cargos de boletos para el concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes, recuerda el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.