La foto de Facebook de Alex Marín y la chica de Movistar por la que ahora todos se preguntan si es un meme o van a grabar un video.

Tras la polémica de los trabajadores de Movistar en el Metro de la CDMX, ahora la chica que apareció en las fotografías, protagoniza una publicación con ¿Alex Marín?

Yanei Elizalde, la chica de Movistar de 19 años de edad, se habría dejado ver en una fotografía junto al productor y actor porno: Alex Marín.

Y ahora los usuarios se preguntan si acaso la foto de Alex Marín de 37 años de edad, es un meme o si en verdad van a grabar un video.

Alex Marín y la chica de Movistar ¿colaborarán? Esto sabemos

En sus redes sociales, Alex Marín publicó una foto junto con la chica de Movistar, aquella empleada que se hizo viral tras ser descubierta teniendo relaciones sexuales en el Metro CDMX.

Tras la polémica, ahora Alex Marín asegura que no dejará sin empleo a la chica de Movistar aunque, en la fotografía no revela si es que grabará o no.

“Yo dije que no dejaría sin chamba a la de Movistar” Alex Marín en Facebook

Ahora, los fans de Alex Marín, esperan que la chica de Movistar grabe con él.

Incluso en redes sociales, aseguran que Alex Marín ya reclutó a la chica de Movistar por lo que esperan que haya películas y videos en colaboración.

Alex Marín da a entender en sus comentarios que la chica Movistar trabajará con él

La polémica sobre los trabajadores Movistar ha escalado a un nuevo nivel, pues ahora quien protagonizó las fotografías, apareció en una publicación con Alex Marín, el llamado ‘Rey Midas del Porno’.

Y es que entre sus comentarios en la publicación en donde aparece con la chica Movistar, Alex Marín da a entender que en efecto, ella colaborará con él.

Pues Alex Marín dentro de su publicación en redes, ha respondido a sus fans y seguidores sobre su foto con la chica de Movistar como:

“Ahora si la voy a poner a dar buen servicio de internet” o “A debutar como dios manda”. Alex Marín

E incluso uno de sus fans le comentó que esperaba ver a la chica Movistar en uno de sus videos, pues “cuando se cierra una puerta se abre una ventana”, y Alex Marín comentó “Así es”.

Por lo que es probable que en efecto, la chica Movistar haya sido reclutada por Alex Marín y esté próximamente entre sus producciones de entretenimiento para adultos.

Alex Marín comenta sobre si colaborará con la chica Movistar (Alex Marín / Facebook)

