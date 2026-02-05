Se anunció que Pablo Alborán estará en el Auditorio Nacional. Te contamos sobre el precio de boletos, fecha y preventa del concierto.

Pablo Alborán -de 36 años de edad- llega con su Global Tour KM0 2026 a la CDMX y estas sedes:

Querétaro: 10 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Guadalajara: 14 de octubre en el Auditorio Telmex

Monterrey: 15 de octubre en el Auditorio Banamex

Puebla: 17 de octubre en el Auditorio GNP Seguros

Precio de boletos para el concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, Ocesa no ha revelado el precio de boletos para el concierto de Pablo Alborán.

No obstante, el costo podría ir de los 800 a los 3 mil 800 pesos, si se toman en cuentas las diferentes zonas que tiene el Auditorio Nacional.

Pablo Alborán (Pablo Alborán / Facebook)

Fecha del concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional

El concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional será el 9 de octubre 2026.

Respecto al horario, este no ha sido confirmado por los organizadores.

Con su gira KMO, Pablo Alborán promocionará las nuevas canciones de su álbum homónimo para todos su fans.

Pablo Alborán (Pablo Alborán / Facebook)

¿Cuándo es la preventa del concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional?

La preventa de boletos del concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional será con tarjetas HSBC:

Gran Venta HSBC: lunes 9 de febrero a las 11:00 de la mañana para tarjetas Premiere Crédito y Débito

Gran Venta HSBC: martes 10 de febrero a las 9:00 de la mañana con tarjetas de Crédito y Débito

Venta General: miércoles 11 de febrero a las 11:00 de la mañana para todo tipo de tarjetas y bancos

Clientes con tarjetas HSBC podrán diferir sus compras en hasta 3 y 5 meses sin intereses.