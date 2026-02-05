Se anunció el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros, aquí te damos fecha y precio de boletos.

El cantante Zayn Malik-de 33 años de edad-traerá su The Konnakol Tour a México con una fecha de concierto en CDMX y shows en:

Monterrey en el Estadio Borregos: 14 de junio

Guadalajara en la Arena VFG: 17 de junio

Fecha para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

La fecha del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguro ya fue revelada:

Fecha: sábado 20 de junio 2026

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

La gira de Zayn Malik marca el regreso del cantante a México, luego de que en marzo 2025 tuviera su primera visita como solista en el Palacio de los Deportes.

Zayn Malik (Zayn Malik Instagram @zayn)

Precio de boletos para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

El precio de boletos para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros, no ha sido liberado todavía.

Sin embargo, se espera que las entradas al show en vivo del ex One Directon tengan un costo de entre 1 mil 300 a 3 mil 800 pesos.

Todo dependerá de la zona del Estadio GNP Seguros que se elija.

Zayn Malik (Zayn Malik 'X' @zaynmalik)

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros?

La preventa para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será por Ticketmaster y quedó así:

Preventa VIP Key: martes 10 de febrero de las 10:00 de la mañana hasta el jueves 12 de febrero a las 10 de la noche

Venta Beyond: martes 10 de febrero a las 11 de la mañana

Preventa Priority: miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana

Preventa Banamex: jueves 12 de febrero desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche

Venta General: viernes 13 de febrero a las 2:00 de la tarde

Clientes Banamex podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.

Concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros (@ocesa_total / X)

En el caso de la VIP Key de Zayn Malik, se trata de una llave digital para conseguir un código que les permita acceder a la compra de boletos antes que nadie.

Para conseguir esa llave, se debe seguir este paso a paso:

Visitar el enlace: https://zaynvipkey.fan3.io/

Crear una cuenta de acceso

Verificar un correo electrónico

Elegir la CDMX o ciudad de preferencia

Añadir fecha de cumpleaños

Reclamar tu clave VIP y agregarla a la Wallet de tu teléfono celular

Listo, una vez que añadas tu VIP Key de Zayn Malik, tendrás que recibir tu código de preventa el 9 de febrero.

Concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros (Especial)







