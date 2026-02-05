Se anunció el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros, aquí te damos fecha y precio de boletos.
El cantante Zayn Malik-de 33 años de edad-traerá su The Konnakol Tour a México con una fecha de concierto en CDMX y shows en:
- Monterrey en el Estadio Borregos: 14 de junio
- Guadalajara en la Arena VFG: 17 de junio
Fecha para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros
La fecha del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguro ya fue revelada:
- Fecha: sábado 20 de junio 2026
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
La gira de Zayn Malik marca el regreso del cantante a México, luego de que en marzo 2025 tuviera su primera visita como solista en el Palacio de los Deportes.
Precio de boletos para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros
El precio de boletos para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros, no ha sido liberado todavía.
Sin embargo, se espera que las entradas al show en vivo del ex One Directon tengan un costo de entre 1 mil 300 a 3 mil 800 pesos.
Todo dependerá de la zona del Estadio GNP Seguros que se elija.
¿Cuándo es la preventa para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros?
La preventa para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será por Ticketmaster y quedó así:
- Preventa VIP Key: martes 10 de febrero de las 10:00 de la mañana hasta el jueves 12 de febrero a las 10 de la noche
- Venta Beyond: martes 10 de febrero a las 11 de la mañana
- Preventa Priority: miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana
- Preventa Banamex: jueves 12 de febrero desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche
- Venta General: viernes 13 de febrero a las 2:00 de la tarde
Clientes Banamex podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.
En el caso de la VIP Key de Zayn Malik, se trata de una llave digital para conseguir un código que les permita acceder a la compra de boletos antes que nadie.
Para conseguir esa llave, se debe seguir este paso a paso:
- Visitar el enlace: https://zaynvipkey.fan3.io/
- Crear una cuenta de acceso
- Verificar un correo electrónico
- Elegir la CDMX o ciudad de preferencia
- Añadir fecha de cumpleaños
- Reclamar tu clave VIP y agregarla a la Wallet de tu teléfono celular
Listo, una vez que añadas tu VIP Key de Zayn Malik, tendrás que recibir tu código de preventa el 9 de febrero.