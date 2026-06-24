La cantante Olivia Rodrigo anunció la creación de Daisy Chain Fields, un festival musical integrado exclusivamente por mujeres que se celebrará próximamente en Los Ángeles, California, durante el otoño de 2026.

El proyecto, inspirado en el histórico Lilith Fair, reunirá a algunas de las artistas más destacadas de la industria musical actual y busca combinar entretenimiento con impacto social.

A través de sus redes sociales, Olivia Rodrigo reveló el cartel oficial del evento y aseguró que llevaba varios años planeando esta iniciativa centrada en la música y la comunidad.

Daisy Chain Fields busca celebrar la música y apoyar los derechos de las mujeres

La intérprete de “Vampire” explicó que el festival nació con la intención de crear un espacio encabezado completamente por mujeres dentro de la industria musical.

Rodrigo destacó que el cartel está conformado por artistas a quienes admira profundamente y con quienes comparte una visión de comunidad y colaboración.

Además del componente artístico, el encuentro tendrá un propósito benéfico, ya que todas las ganancias serán destinadas a organizaciones dedicadas a defender los derechos femeninos.

Daisy Chain Fields (Instagram | Olivia odrigo)

La cantante señaló que la música puede convertirse en una herramienta capaz de impulsar cambios positivos y fortalecer causas sociales relevantes.

El concepto toma inspiración de Lilith Fair, festival creado por Sarah McLachlan en 1997 y reconocido por reunir exclusivamente a mujeres sobre los escenarios.

La propuesta también busca visibilizar el talento femenino en distintos géneros musicales, desde el pop y el rock hasta las nuevas corrientes urbanas.

Con este anuncio, Daisy Chain Fields se perfila como uno de los eventos musicales más comentados del año por su enfoque artístico y social.

Artistas confirmadas: