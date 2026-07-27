Olivia Rodrigo confirmó su romance con Julian Croonenberghs tras ser fotografiada en Brooklyn, Nueva York, donde ambos compartieron muestras de afecto después de varias semanas de especulaciones.

Los rumores sobre la relación comenzaron luego de que Olivia Rodrigo fuera vista cenando con Julian Croonenberghs en Brooklyn y, posteriormente, viajando juntos desde Islandia hacia Estados Unidos.

Las imágenes más recientes consolidaron el noviazgo al mostrar a Olivia Rodrigo y Julian Croonenberghs tomados de la mano, abrazados y compartiendo gestos cariñosos en espacios públicos.

Fotografías de Olivia Rodrigo con Julian Croonenberghs ponen fin a semanas de especulaciones

Las primeras versiones del romance de Olivia Rodrigo y Julian Croonenberghs surgieron a través del portal Deuxmoi, que reportó una cena entre ambos en el barrio de Clinton Hill, en Brooklyn.

Posteriormente, el 20 de julio de 2026, fotografías los mostraron caminando por un aeropuerto tras regresar de Islandia mientras compartían audífonos con cable durante el recorrido.

Julian Croonenberghs (Firma Hg)

El 26 de julio de 2026, nuevas imágenes captaron a la pareja descansando sobre el pasto en un parque de Brooklyn y compartiendo muestras públicas de afecto.

Las fotografías también los muestran abrazados y tomados de la mano, fortaleciendo las versiones sobre el inicio de una nueva etapa sentimental para la cantante estadounidense.

El romance también provocó comentarios entre seguidores de Olivia Rodrigo, quienes relacionaron la profesión del ejecutivo con la letra de “Expectations”, una de sus canciones.

La nueva relación surge después de que la intérprete terminara su noviazgo con el actor británico Louis Partridge en diciembre de 2025, aunque ninguno ha emitido declaraciones oficiales.