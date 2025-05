Roberto Morales ligó con Olivia Rodrigo, pero no hubo segundo cita

En 2023, Roberto Morales y Olivia Rodrigo fueron ligados sentimentalmente tras grabar un video de cocina.

Sin embargo, aunque la química entre Roberto Morales y Olivia Rodrigo traspasó la pantalla chica, el amor nunca surgió.

A su paso por el programa de YouTube, Pinky Promise, Roberto Morales confesó que sí despertó en interés de Olivia Rodrigo.

De acuerdo con Roberto Morales, mejor conocido como Robegrill, tras el éxito obtenido con su primer video con Olivia Rodrigo, se planeó un segundo.

Por lo que el influencer, de 21 años, viajó a Los Ángeles para una nueva grabación junto a la cantante, de 22 años de edad.

Aunque su equipo de trabajo, incluidos camarógrafos, comenzaron a decirle que “había algo ahí”, él no se lo creyó del todo.

Sin embargo, a poco de iniciar grabaciones del nuevo video y de llegar a Los Ángeles, la manager de la estadounidense le pidió el número telefónico de Robegrill a una persona de su equipo de trabajo.

Diez días después de la solicitud, al influencer le hicieron saber que Olivia Rodrigo le había enviado un mensaje.

“Diez días después me dice cam: ‘Oye me está hable y hable la manager, que mandó msj Olivia’. Me meto y estaba un mensaje, empezamos hablar un poquito y nada, x”

Roberto Morales