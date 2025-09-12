Si eres de los que acudirá al concierto de Oasis en México, te decimos los objetos prohibidos y permitidos en el Estadio GNP Seguros.

Oasis visitará la CDMX para dar un par de conciertos el viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

Estos son los objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México

Los objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México son estos:

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (bastones para selfies, GoPro, estuches, trípodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos como laptops, ipads, tablets y lectores

Ropa, disfraces o artículos personales que obstaculicen la vista de quienes estén alrededor o atrás de ti

No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas

No vapes

No encendedores

No comida, ni bebidas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

Mochilas de más de 10x15x30 centímetros

Bolsas de diario

Fundas para cámara

Bolsas de mesh

Los objetos permitidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México

De acuerdo con Ocesa, los objetos permitidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México el 12 y 13 de septiembre son:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros / gorras

Gel antibacterial en envase de 100 ml

Cámara no profesionales (instantáneas y desechables)

Banderas sin hasta de hasta 1 metro de largo

Bloqueadores solares en envase de 100 ml

Bolas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros

Bolsa de mano pequeñas con o sin correa que no excedan los 11x16 centímetros

Cangureras que no excedan los 11x16 centímetros

Tote bags pequeñas

Bolsa de almacenamiento transparentes como ziploc o similares de tamaño mediano

Horarios del Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis México

