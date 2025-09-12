Si eres de los que acudirá al concierto de Oasis en México, te decimos los objetos prohibidos y permitidos en el Estadio GNP Seguros.
Oasis visitará la CDMX para dar un par de conciertos el viernes 12 y sábado 13 de septiembre.
Estos son los objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México
Los objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México son estos:
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (bastones para selfies, GoPro, estuches, trípodes, etc.)
- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares
- Dispositivos electrónicos como laptops, ipads, tablets y lectores
- Ropa, disfraces o artículos personales que obstaculicen la vista de quienes estén alrededor o atrás de ti
- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas
- No vapes
- No encendedores
- No comida, ni bebidas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Armas
- Aerosoles
- Drones
- Cadenas largas o joyería con picos
- Mochilas de más de 10x15x30 centímetros
- Bolsas de diario
- Fundas para cámara
- Bolsas de mesh
Los objetos permitidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México
De acuerdo con Ocesa, los objetos permitidos en el Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis en México el 12 y 13 de septiembre son:
- Lentes de sol
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Toallas y tampones (pieza individual cerrada)
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros / gorras
- Gel antibacterial en envase de 100 ml
- Cámara no profesionales (instantáneas y desechables)
- Banderas sin hasta de hasta 1 metro de largo
- Bloqueadores solares en envase de 100 ml
- Bolas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros
- Bolsa de mano pequeñas con o sin correa que no excedan los 11x16 centímetros
- Cangureras que no excedan los 11x16 centímetros
- Tote bags pequeñas
- Bolsa de almacenamiento transparentes como ziploc o similares de tamaño mediano
Horarios del Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis México
Se confirmaron los horarios Estadio GNP Seguros para el concierto de Oasis México, así quedaron:
- Apertura de puertas: 5 de la tarde
- Concierto telonero Cage the Elephant: De 7:30 a 8:15 de la noche
- Concierto de Oasis: De 9:00 a las 11:30 de la noche