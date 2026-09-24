La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para los interesados en asistir al festival de música electrónica Live at Munet, al advertir que el evento no cuenta con los permisos necesarios para realizarse ni con autorización para comercializar boletos.

“Con la finalidad de prevenir fraudes que afecten la economía de la población, la Profeco hace un llamado a evitar la compra de entradas para este evento a través de pagos por transferencias”. Profeco

Profeco alerta por Live at Munet: no tiene permisos y no puede vender boletos (Profeco)

Profeco también detectó la circulación de enlaces enviados por correo electrónico para supuestas preventas, por lo que exhortó a los consumidores a extremar precauciones y evitar depósitos o transferencias que puedan derivar en fraudes.

El objetivo es proteger a los aficionados de la música electrónica e interesados en la oferta del Live at Munet de posibles afectaciones económicas.

Live at Munet ofreció presentaciones de Calvin Harris, Sean Paul, Deorro, 3Ball MTY y Bolo para los días 29, 30 y 31 de octubre de 2026 en el Museo Nacional de Energía y Tecnología de la CDMX.

Cartel del Live at Munet del 29 de octubre de 2026 (Especial)

Presentación de Calvin Harris en el Live at Munet está en duda (Especial)

Live at Munet no cuenta con permisos para su realización: Profeco

Sobre los permisos para la realización del festival Live at Munet, la Profeco precisó que conforme a la información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) estos no se tienen.

Pues hasta ahora los promotores de Live at Munet “carecen de permisos por parte de las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente de la Ciudad de México”.

Asimismo, la Profeco refrendó que la administración del Munet notificó desde sus cuentas oficiales que las autoridades no han otorgado el visto bueno para Live at Munet.